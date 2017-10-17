Слушания о реализации закона о "лесной амнистии" пройдут в Думе 24 октября

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Слушания о реализации закона о "лесной амнистии" пройдут в Госдуме 24 октября, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия").

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о "лесной амнистии", позволяющий легализовать участки, в частности дачников, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов.

"На этой неделе мы проводим заседание рабочей группы (по мониторингу правоприменения "лесной амнистии" — ред.), мы как раз будем говорить о порядке проведения парламентских слушаний. Эти парламентские слушания, мы планируем, что они будут проведены на следующей неделе, во вторник, 24 октября", — сказал Николаев.

Парламентарий отметил, что к участию в мероприятии приглашены представители регионов, общественности и активисты. При этом Николаев подчеркнул, что если в ходе слушаний будет обнаружена необходимость изменения действующего закона о "лесной амнистии", то соответствующие поправки будут внесены.

"Если у нас будут объективные сигналы, которые свидетельствуют о необходимости внесения таких корректив (законодательных – ред.), конечно, мы будем это делать, пока таких сигналов нет. Но мы именно поэтому организовываем широкое обсуждение, чтобы понять, действительно ли, эти сигналы отсутствуют", — пояснил депутат.

По словам парламентария, после слушаний будет сформирован доклад, который представят на рассмотрение палаты. "И уже Государственная дума будет принимать решение о целесообразности дальнейшего мониторинга", — заключил депутат.