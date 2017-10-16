Рост цен на перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток обеспокоил ФАС

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обеспокоена резким ростом цен на авиабилеты в Крым, Калининград и Дальний Восток, сообщается на официальном портале службы.
"Компания "Аэрофлот" оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение двух недель", — сказано в релизе.
"В ФАС России подчеркивают, что прежде всего озабочены резким всплеском цен на авиабилеты по таким социально значимым направлениям как перелеты в Калининград, Крым и Дальний Восток", — говорится в сообщении.
О результатах анализа ФАС России сообщит после его завершения.