Рост цен на перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток обеспокоил ФАС

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обеспокоена резким ростом цен на авиабилеты в Крым, Калининград и Дальний Восток, сообщается на официальном портале службы.

В соответствие с поручением президента РФ Владимира Путина ФАС в конце сентября запросила информацию о системе формирования цен, продаж и бронирования авиабилетов у крупнейших авиакомпаний России.

"Компания "Аэрофлот" оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение двух недель", — сказано в релизе.

"В ФАС России подчеркивают, что прежде всего озабочены резким всплеском цен на авиабилеты по таким социально значимым направлениям как перелеты в Калининград, Крым и Дальний Восток", — говорится в сообщении.

В службе надеются, что ответы остальных авиакомпаний будут такими же полными и исчерпывающими, как и ответы "Аэрофлота". Все полученные данные будут тщательно проанализированы для установления периодически возникающих всплесков цен на авиабилеты.

О результатах анализа ФАС России сообщит после его завершения.