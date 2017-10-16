Нет ничего катастрофичного в уязвимостях в Wi-Fi-сетях, считает Клименко

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил, что сообщения об уязвимостях в Wi-Fi —сетях — не новость, программисты всегда пишут коды с ошибками, но они исправляются с новыми обновлениями систем.

Ранее в понедельник сообщалось, что бельгийский эксперт в области безопасности из Лёвенского католического университета Мэйти Ванхоф обнаружил уязвимость в протоколе безопасности WPA2, используемом при беспроводном соединении Wi-Fi. Эксперт утверждает, что любые устройства, которые поддерживают Wi-Fi, могут подвергнуться хакерской атаке.

По его словам, хакеры могут получить номера кредитных карт, пароли, сообщения из чатов, электронные письма, фотографии и другие данные.

Атаковать можно любую современную защищенную Wi-Fi-сеть. В зависимости от конфигурации сети возможно внести новые данные и оперировать ими.

По словам Клименко, история с уязвимостью Wi-Fi-сетей не нова и он не видит здесь катастрофы — ошибки исправляются в ходе обновлений.

"Во-первых, программисты всегда пишут коды с ошибками. Любая система может ошибаться, вопрос динамики поправок, то есть насколько распространена возможность автообновления и поиска (уязвимостей — ред.). На самом деле каждый день в операционных системах Microsoft и Linux находятся уязвимости, которые так или иначе исправляются с выходом патчей — это же не поправки, это исправление ошибок… Всегда есть ошибки, ничего здесь катастрофичного. Ничего здесь такого нет, обычная (ситуация — ред.). Тут точно не новое", — сказал Клименко РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации".

"На самом деле, как правило, все ошибки и сбои, которые мы находим, они в конечном итоге все-таки не являются системными в том смысле, что катастрофа пришла", — отметил он. При этом он напомнил, что ранее были гораздо более серьезные уязвимости, которые приводили к выводу из строя серверов.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.