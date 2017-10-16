Зарубежные интернет-магазины лишают россиян рабочих мест, считает Клименко

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. Порог беспошлинной торговли в России снижать необходимо, поскольку текущий уровень покупок в зарубежных интернет-магазинах лишает уже порядка миллиона рабочих мест в стране, считает советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

Ранее Минфин в проекте бюджета на 2018-2020 годы заложил снижение порога беспошлинной торговли с иностранными интернет-магазинами до 20 евро с нынешней 1 тысячи евро. Это предложение вызвало большую дискуссию в профессиональном сообществе и среди граждан. Позднее Минфин уточнил, что размер порога еще обсуждается.

"История началась с момента, когда было 200 тысяч посылок в день, я тогда говорил, что это сравнимо с поставками десяти "Евросетей", то есть, десять "Евросетей" без работы остались", — сказал Клименко в интервью РИА Новости.

"На текущий момент доходит до 2 миллионов посылок в день. Я даже не хочу считать объем в "Евросетях", но проблема имеет место быть… 2 миллиона посылок в день отбирают у нас миллион рабочих мест", — считает он.

По словам Клименко, есть и европейская модель — беспошлинный лимит в 8 евро за посылку, и она работает. "Но для нашей страны это слишком революционно", — отметил он.