Путин поручил распространить режим свободного порта на аэропорты ДФО

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 31 декабря текущего года распространить режим свободного порта Владивосток на территории международных аэропортов в Дальневосточном федеральном округе, сообщается в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета.

"Правительству Российской Федерации внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие… распространение режима свободного порта Владивосток на территории международных аэропортов в Дальневосточном федеральном округе", — говорится в сообщении.

Власти РФ принимают активное участие в развитии Свободного порта Владивосток. В марте Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории СПВ. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз.

В ходе заседания президиума госсовета по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое прошло 6 сентября, Путин также поручал министерству транспорта подготовить меры по решению проблемы с доступностью субсидированных авиабилетов. В ходе заседания президент отметил, для дальневосточных регионов воздушный транспорт имеет исключительное значение. При этом в России с 2010 года действует программа субсидирования авиаперевозок, и за 8 лет, по словам Путина, число таких маршрутов выросло в три раза.

Поручения и сроки

Согласно поручениям, опубликованным на сайте президента, правительству также поручено обеспечить в приоритетном порядке в процессе исполнения федерального бюджета в 2018 году выделение дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении.

Дополнительные средства также поручено выделить на предоставление субсидий на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации и на реализацию мероприятий по строительству новых пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории Дальневосточного федерального округа. Доклады поручено представить до 1 июня 2018 года и до 1 декабря 2018 года.

Кроме того, правительству в срок до 31 декабря поручено внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие механизм предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации инвесторам налоговых льгот в пределах объема осуществленных ими затрат на строительство и оснащение объектов социальной инфраструктуры на территории Дальневосточного федерального округа.

В срок до 1 февраля 2018 года также поручено проработать вопрос упрощения порядка применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны и порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан резидентами территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.