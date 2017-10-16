Решение о создании крипторубля должен принимать ЦБ, считает глава ВЭБ

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. Нужен ли в России крипторубль — вопрос сложный, решение об этом должен принимать ЦБ РФ, у ВЭБа нет специальной позиции по этому вопросу, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков журналистам.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" ранее в понедельник направила в Совет Федерации и Госдуму письма с предложением законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты. По мнению этих предпринимателей, анонимные операции с использованием иностранных виртуальных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики, включая коррупцию, наркоторговлю и терроризм.

"Это сложный вопрос, скорее всего, вопрос к регулятору. Это задача регулятора, и регулятор должен принять решение", — сказал Горьков в кулуарах форума "Открытые инновации".

"У нас нет как у института развития специального отношения — будет криптовалюта или ее не будет. Это задача регулятора, государства определиться с этим", — добавил Горьков.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".