Крипторубль должен составлять конкуренцию наличным, считает глава Qiwi

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Введение крипторубля в РФ не имеет смысла, если он не будет составлять конкуренцию наличным деньгам, заявил РИА Новости гендиректор группы Qiwi Сергей Солонин в ходе форума "Открытые инновации".

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" ранее в понедельник направила в Совет Федерации и Госдуму письма с предложением законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты. По мнению этих предпринимателей, анонимные операции с использованием иностранных виртуальных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики, включая коррупцию, наркоторговлю и терроризм.

"Если крипторубль не будет конкурентен наличным, то есть, не будет свойство хотя бы анонимности до какой-то суммы, я не вижу, в чем будет его конкурентное преимущество перед (другими — ред.) электронными валютами", — считает Солонин, оговорившись, что некоторым участникам рынка крипторубль и в этом случае все же может быть интересен.

"Но, например, для бизнес-расчетов, может быть, это будет интересно, для клиринга межбанковского это может быть интересно. Может быть, это интересно как замена SWIFTa или что-то вот такое — в этой области это надо покапать, там это может быть интересно. Но во всем остальном, если не придать ему свойство наличных и не пытаться с помощью крипторубля заместить наличные — это бессмысленно", — подчеркнул он.

В России и других странах рынок криптовалют стремительно растет. Стоимость самой известной из них — биткоина — в этом году неоднократно обновляла исторические максимумы. В России регулирование криптовалют пока не ввели, однако ЦБ активно изучает их принципы работы. В конце августа первый вице-премьер Игорь Шувалов высказал идею создания крипторубля. Он заявил, что это позволит качественно предоставлять госуслуги, но добавил, что необходимо проработать вопросы национальной безопасности.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации-2017".