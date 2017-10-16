МЭР и Центробанк обсуждают вопрос об эмиссии криптовалюты государством

СКОЛКОВО (Москва), 16 окт — РИА Новости. Минэкономразвития РФ совместно с ЦБ обсуждают вопрос об эмиссии криптовалюты государством, сообщил журналистам замминистра экономического развития Олег Фомичев.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" отправила на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина письмо, в котором просит СФ и ГД законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты, отмечая, что анонимные операции с использованием иностранных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики.

"По криптовалютам ЦБ высказался достаточно жестко. Дополнительных комментариев у нас нет, кроме того, что мы совместно с ЦБ обсуждаем (этот – ред.) вопрос", — сказал Фомичев в кулуарах форума "Открытые инновации".

"ЦБ, вернее, обсуждает. На своей площадке о возможности в принципе имитирования криптовалюты, но это не должна быть частная криптовалюта, а криптовалюта которая имитируется государством и под контролем государства для того чтобы можно было в свете цифровой экономики обеспечивать более удобное хождение в цифровом виде денег. Но это ранняя степень обсуждения, здесь возможны варианты, но варианты под контролем государства", — добавил замминистра.

В Москве 16-18 октября проходит форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации-2017".