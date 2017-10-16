ФАС назвала высокими цены на авиабилеты в России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает высокими сложившиеся в России цены на авиаперевозки, ждет информации от авиакомпаний по ценообразованию в течение двух недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Ранен в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на авиакомпании сообщила о том, что ФАС потребовала от авиаперевозчиков список документов для анализа их ценообразования на билеты экономического класса с использованием компьютерных систем. Службу интересуют данные о работе глобальных систем бронирования (GDS) и управления доходами, включая внутреннюю информацию.

"ФАС ожидает ответы от авиакомпаний на запрос о предоставлении информации по ценообразованию на билеты экономкласса в течение двух недель. В случае непредоставления информации к компаниям будут применены меры административного воздействия", — сообщил представитель ФАС.

По его словам, "все полученные данные будут тщательно проанализированы с целью установления причин формирования высоких цен на авиабилеты, согласно поручению, данному президентом".

При этом в ФАС отметили, что направление антимонопольным органом запросов в компании – стандартная процедура, которая не должна вызывать панику у хозяйствующих субъектов.

"Вся "шумиха", которая поднимается вокруг этой ситуации, больше похожа на попытку переключить внимание с главного вопроса — сложившейся проблемы с высокими ценами на авиаперевозки", — подытожили в службе.