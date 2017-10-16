Минфин предложил узаконить производство бренди в России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министерство финансов России предлагает законодательно закрепить понятие "бренди", говорится в документах к совещанию в Совете федерации о регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По данным министерства, в настоящее время вопрос производства "бренди" остаётся неразрешенным. Понятие "бренди" не закреплено ни в федеральном законе №171, ни в государственных стандартах.

"Введение понятия "бренди" позволит противодействовать обороту фальсифицированного коньяка по демпинговым ценам и повысить доступность легального, качественного алкоголя", — говорится в документе министерства.

Там добавляется, что при этом, для продукции, реализуемой на экспорт, действует ГОСТ 12494-77 — коньяки "бренди", поставляемые для экспорта.

При этом интеграция понятия "бренди" в правовое поле потребует внесения изменений как федеральный закон, так и в отраслевую документацию, а именно — принятие национального стандарта РФ "Бренди. Общие технические условия", уточняет министерство.