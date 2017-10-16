Бюджетный комитет ГД поддержал проекты бюджетов соцфондов до 2020 года

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов на 2018-2020 годы, внесенные правительством РФ.

На рассмотрение Думы документы будут вынесены 27 сентября.

Бюджет Пенсионного фонда РФ по доходам определен на 2018 год в сумме 8,333 триллиона рублей, на 2019 год – 8,621 триллиона рублей, на 2020 год – 8,935 триллиона рублей. Расходы запланированы на 2018 год на уровне 8,439 триллиона рублей, на 2019 год – 8,694 триллиона рублей, на 2020 год – 8,98 триллиона рублей.

Проект бюджета фонда сформирован в 2018 году с дефицитом в 106 миллиардов рублей, в 2019 году — 73 миллиарда рублей, в 2020 году — 45 миллиардов рублей. При этом на 2018-2020 годы сохраняется мораторий на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2018 год предусмотрены в сумме 1,888 триллиона рублей, на 2019 год – 1,993 триллиона рублей, расходы – 1,994 триллиона и 2,061 триллиона рублей соответственно. Бюджет фонда на 2020 год сбалансирован по доходам и расходам в объеме 2,138 триллиона рублей.

Дефицит бюджета ФОМС в 2018 году составит 108 миллиардов рублей, в 2019 году – 68 миллиардов рублей. Сбалансированность бюджета этого фонда в 2018–2019 годах будет достигнута за счет переходящих остатков средств по состоянию на 1 января соответствующего финансового года. Реализация данных норм позволит обеспечить выполнение гособязательств в части финансирования базовой программы ОМС и оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в эту программу.

Проект бюджета Фонда социального страхования РФ сформирован по доходам на 2018 год в сумме 708,9 миллиарда рублей, на 2019 год — 739,7 миллиарда рублей на 2020 год – 774,3 миллиарда рублей, расходы – 736,6 миллиарда, 775,4 миллиарда и 811 миллиардов рублей соответственно. Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом 27,7 миллиарда рублей в 2018 году, 35,7 миллиарда рублей в 2019 году, 36,7 миллиарда рублей в 2020 году.

Замечания Счетной палаты

Счетная палата РФ в своих заключениях на соответствующие законопроекты отмечает, что доходная часть бюджета ПФР в 2018 году занижена более чем на 9,5 миллиарда рублей. Применение при расчете страховых взносов с базы, превышающей ее предельную величину, понижающего коэффициента, не предусмотренного законодательством, в частности, занизило, по оценке Счетной палаты доходы бюджета ПФР в 2018 году почти на 8 миллиардов рублей, в 2019 году – более чем на 6 миллиардов рублей, в 2020 году – около 7 миллиардов рублей.

По данным контрольного ведомства, при планировании расходов ФСС не учтены остатки средств по ряду выплат, что привело к завышению объема средств из федерального бюджета на сумму более 1 миллиарда рублей. Счетной палатой выявлены факты, влияющие на проектировки параметров доходной и расходной частей бюджета ФОМС на 2018-2020 годы, связанные в том числе, с изменением налогового законодательства, не принятого на момент внесения бюджета фонда в Госдуму и не поддерживаемого Счетной палатой.

Расчет взносов на обязательное медстрахование с самозанятых граждан был произведен ФОМС на основании неутвержденного и не поддерживаемого Счетной палатой законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которому размер фиксированного платежа на ОМС работающих самозанятых граждан предлагается привязать к средневзвешенному фиксированному тарифу страховых взносов на ОМС неработающего населения. При этом размер фиксированного тарифа страховых взносов не зависит от доходов самозанятых граждан. При расчете же взносов на пенсионное страхование для данной категории граждан предложен иной подход, зависящий от размера получаемого ими дохода – до 300 тысяч рублей и свыше 300 тысяч рублей, что "создает неравные условия внутри обязательного социального страхования", отмечает Счетная палата.

Кроме того, в размере доходов от взносов на ОМС работающего населения ФОМС учел объем задолженности пеням и штрафам на общую сумму более 96 миллиардов рублей нарастающим итогом. При этом по данным ФНС России, по состоянию на 1 сентября 2017 года уже более 35 миллиардов рублей задолженности приходятся на организации банкроты или признаны невозможными к взысканию. "То есть, существует риск недополучения части доходов фонда", — допускает Счетная палата.