Минсельхоз рассказал о способах борьбы с борщевиком

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Борьба с борщевиком в России должна быть планомерной и вестись в том числе собственниками земельных участков при помощи перепахивания земли и использования химикатов; кроме того, региональные власти могут разрабатывать собственные целевые программы для предотвращения распространения этого сорного растения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Борщевик — сорное растение семейства зонтичных, насчитывает около 70 видов. Часть из них содержит вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. В Центральной и Северо-Западной России распространение получил борщевик Сосновского, который в середине прошлого века выращивали как силосное растение. Сейчас борщевик Сосновского сельскохозяйственной культурой не является.

На прошлой неделе Госдума РФ приняла протокольное поручение, согласно которому думские комитет по аграрным вопросам и комитет по экологии и охране окружающей среды запросят Минсельхоз России о возможности подготовки федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком.

"Вопрос распространения борщевика Сосновского очень важен с учетом опасности этого растения для здоровья людей, так как контакт с ним при определенных условиях вызывает раздражение и химические ожоги на коже. После прекращения культивирования борщевика как кормовой культуры, он распространился вне сельхозугодий благодаря высокой жизнестойкости и экологической пластичности", — признали в Минсельхозе.

Перепахивание и химия

В министерстве отметили, что с борщевиком невозможно справиться за один сезон — для этого нужна многолетняя планомерная работа. Согласно Земельному кодексу РФ, собственники земельных участков, землепользователи и арендаторы обязаны проводить мероприятия по защите сельхозугодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите растений от вредных организмов.

"Достаточно эффективным примером борьбы с борщевиком может являться перепахивание каждый год "пораженных" участков, с последующим посевом других растений, способных конкурировать с борщевиком. Химические методы борьбы с нежелательной сорной растительностью также эффективны при условии их применения в точном соответствии с регламентами", — привели пример в Минсельхозе.

Так, современный ассортимент гербицидов, включенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России, позволяет эффективно бороться в том числе и с борщевиком. В то же время министерство напомнило о необходимости соблюдения мер предосторожности при работе с ними.

"Борьба с борщевиком Сосновского должна проводиться систематически предприятиями, организациями и другими землепользователями на занимаемых ими землях", — подчеркнули в пресс-службе.

На федеральные власти надейся, а сам не плошай

Кроме того, Минсельхоз рекомендовал администрациям муниципальных образований субъектов страны предусматривать в своих бюджетах средства для борьбы с борщевиком в местах его массового произрастания.

"При обнаружении гражданами очагов этого растения необходимо поставить в известность администрацию соответствующего муниципального образования для принятия мер в установленном законодательством порядке", — добавляет ведомство. Для проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского субъекты России также вправе разрабатывать региональные программы.

"Например, в Ленинградской области была реализована долгосрочная целевая программа "Борьба с борщевиком Сосновского в Ленинградской области на 2011-2015 годы", а в Вологодской области — "Предотвращение распространения сорного растения борщевика Сосновского на территории Вологодской области на 2011-2013 годы", — напомнили в Минсельхозе.

Министерство указывает, что, в соответствии с Кодексом об административных нарушениях, невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, влечет наложение штрафа в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей на граждан, от 100 до 200 тысяч — на должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей — для юрлиц.