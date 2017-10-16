Минсельхоз рассказал о способах борьбы с борщевиком

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Борьба с борщевиком в России должна быть планомерной и вестись в том числе собственниками земельных участков при помощи перепахивания земли и использования химикатов; кроме того, региональные власти могут разрабатывать собственные целевые программы для предотвращения распространения этого сорного растения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
На прошлой неделе Госдума РФ приняла протокольное поручение, согласно которому думские комитет по аграрным вопросам и комитет по экологии и охране окружающей среды запросят Минсельхоз России о возможности подготовки федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком.
"Вопрос распространения борщевика Сосновского очень важен с учетом опасности этого растения для здоровья людей, так как контакт с ним при определенных условиях вызывает раздражение и химические ожоги на коже. После прекращения культивирования борщевика как кормовой культуры, он распространился вне сельхозугодий благодаря высокой жизнестойкости и экологической пластичности", — признали в Минсельхозе.
Перепахивание и химия
"Достаточно эффективным примером борьбы с борщевиком может являться перепахивание каждый год "пораженных" участков, с последующим посевом других растений, способных конкурировать с борщевиком. Химические методы борьбы с нежелательной сорной растительностью также эффективны при условии их применения в точном соответствии с регламентами", — привели пример в Минсельхозе.
Так, современный ассортимент гербицидов, включенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России, позволяет эффективно бороться в том числе и с борщевиком. В то же время министерство напомнило о необходимости соблюдения мер предосторожности при работе с ними.
"Борьба с борщевиком Сосновского должна проводиться систематически предприятиями, организациями и другими землепользователями на занимаемых ими землях", — подчеркнули в пресс-службе.
На федеральные власти надейся, а сам не плошай
"При обнаружении гражданами очагов этого растения необходимо поставить в известность администрацию соответствующего муниципального образования для принятия мер в установленном законодательством порядке", — добавляет ведомство. Для проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского субъекты России также вправе разрабатывать региональные программы.
"Например, в Ленинградской области была реализована долгосрочная целевая программа "Борьба с борщевиком Сосновского в Ленинградской области на 2011-2015 годы", а в Вологодской области — "Предотвращение распространения сорного растения борщевика Сосновского на территории Вологодской области на 2011-2013 годы", — напомнили в Минсельхозе.
Министерство указывает, что, в соответствии с Кодексом об административных нарушениях, невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, влечет наложение штрафа в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей на граждан, от 100 до 200 тысяч — на должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей — для юрлиц.