Корпорации должны делиться ноу-хау в новых технологиях, считает Вексельберг

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Корпорации, ведущие сейчас друг с другом патентные войны, не должны закрывать информацию в области новых технологий, мир движется в сторону открытости информации, заявил президент фонда "Сколково", совладелец "Реновы" Виктор Вексельберг.

"Мир фантастически быстро меняется, и мы сегодня находимся на этапе того, когда появляются новые продукты, форматы коммуникаций, процессы принятия решений", — напомнил Вексельберг, выступая на форуме "Открытые инновации".

"Я сторонник того, что рано или поздно корпорации будут вынуждены раскрываться по отношению ко всему информационному пространству… Наиболее сложным вопросом в этом меняющемся мире остаётся вопрос доступа и открытости информации. Мы являемся свидетелями патентных войн крупных корпораций, корпорации всячески стараются закрыть ту свою технологическую информацию, достижениями которой они обладают, предполагают то, что это является их существенным преимуществом по сравнению с конкурентами", — сказал он.

"…Это большое пространство дискуссии, регуляторики, которое должно быть преодолено для того, чтобы получить качественно новый скачок в решении сложных задач — это и промышленный интернет, и вопросы безопасности, прежде всего кибербезопасности — весь огромный пласт задач", — считает бизнесмен.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации-2017".