ОАК станет первым инвестором венчурного фонда Сколково и РВК

"Открытые инновации 2017".

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) инвестирует в венчурный фонд Сколково и Российской венчурной компании (РВК) до 300 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Соответствующее соглашение об условиях вступления ОАК в инвестиционное товарищество подписали президент корпорации Юрий Слюсарь и гендиректор "Сколково — Венчурные инвестиции" Василий Белов на форуме "Открытые инновации".

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал крупные российские компании создать у себя подразделения, которые будут работать со стартапами, и венчурные фонды.

"Объединенная авиастроительная корпорация вложит до 300 миллионов рублей в "Венчурный фонд Сколково — Индустриальный I", созданный "Сколково — Венчурные инвестиции" и Российской венчурной компанией", — говорится в сообщении ОАК.

Отмечается, что целевой объем фонда составит 2,5-3 миллиарда рублей и ОАК станет его первым стратегическим инвестором.

В Москве 16-18 октября проходит форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации-2017".