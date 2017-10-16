В Совфеде поддержали разработку мер по выпуску и обращению криптовалюты

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Шатиров поддержал необходимость разработки безопасных мер по выпуску и обращению отечественной криптовалюты.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила письма на имя спикеров Совфеда и Госдумы с предложением законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты. По мнению предпринимателей, анонимные операции с использованием иностранных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики, включая коррупцию, наркоторговлю и терроризм.

"Криптовалюты уже являются частью экономики. Мы слышали высказывания нашего лидера о необходимости обеспечить безопасность участников экономических процессов, государства и граждан при реализации операций с участием виртуальных валют", — сказал Шатиров РИА Новости.

Он подчеркнул, что мировая экономика диктует свои правила, от долларовой зависимости нужно уходить, поскольку она приводит "к неоправданному и необоснованному давлению на участников мирового экономического пространства".

Парламентарий согласен с тем, что в условиях появления виртуальной валюты должны быть обеспечены четкие правила регулирования и обращения криптовалют.

"Нужно принимать адекватные меры и решения по развитию внутреннего рынка криптовалют и сопряжению этого процесса с мировым рынком", — сказал сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстроить регулирование криптовалют таким образом, чтобы с одной стороны защитить интересы граждан, бизнеса и государства, а с другой стороны не создать излишних барьеров. Глава государства также обратил внимание на то, что нужно использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере.