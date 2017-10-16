Дворкович выступает за принятие закона об акционировании "Почты России"

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что закон об акционировании "Почты России" нужно принимать как можно скорее – в идеале, до конца текущего года.

"Это не приватизация, подчеркну, это преобразование в иную организационно-правовую форму, где государство будет продолжать (быть — ред.) 100-процентным собственником. Никуда эти активы не денутся, все будут под крылом государства, поэтому и стоит принять закон (об акционировании — ред.) Подчеркну, это не приватизация. Идеально, да (если до конца года будет принят закон — ред.), чем быстрее, тем лучше", — сказал Дворкович журналистам.

"Но сам текст сейчас скорректирован по отношению к тому, который вносился в 2014 году. Мы улучшили нормы, привели их в соответствие с нынешним законодательством", — сообщил он.

Законопроект об акционировании "Почты России" был подготовлен и внесен в Госдуму в 2014 году, однако до сих пор не принят. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров называл акционирование предприятия одной из главных задач, которые стоят перед новым главой "Почты" Николаем Подгузовым.

"Мы считаем, что это (акционирование — ред.) целесообразно, так как позволит улучшить корпоративное управление "Почты России", а значит, создаст больше надежности для всех жителей страны", — сказал Дворкович.

"Государство (выступает — ред.) как владелец этой инфраструктуры. Мы считаем, что нужен полноценный совет директоров, законодательные нормы относительно того, кто за что отвечает в "Почте" — не просто внутренний регламент, а именно законодательные нормы, которые будут прописаны, как в отношении РЖД, напрямую в федеральном законе", — добавил он.