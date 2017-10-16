Дворкович выступает за принятие закона об акционировании "Почты России"

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что закон об акционировании "Почты России" нужно принимать как можно скорее – в идеале, до конца текущего года.
"Но сам текст сейчас скорректирован по отношению к тому, который вносился в 2014 году. Мы улучшили нормы, привели их в соответствие с нынешним законодательством", — сообщил он.
"Мы считаем, что это (акционирование — ред.) целесообразно, так как позволит улучшить корпоративное управление "Почты России", а значит, создаст больше надежности для всех жителей страны", — сказал Дворкович.
"Государство (выступает — ред.) как владелец этой инфраструктуры. Мы считаем, что нужен полноценный совет директоров, законодательные нормы относительно того, кто за что отвечает в "Почте" — не просто внутренний регламент, а именно законодательные нормы, которые будут прописаны, как в отношении РЖД, напрямую в федеральном законе", — добавил он.