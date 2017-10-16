Дворкович: порог беспошлинного ввоза не следует снижать ниже 200 евро

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. Порог беспошлинной интернет-торговли в РФ не следует снижать ниже 200 евро, правительство проводит расчеты, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Минфин назвал маловероятным снижение нормы беспошлинного ввоза до 20 евро

"Мы считаем, разные расчеты есть. По моим ощущениям, ниже 200 (евро — ред.) снижать не надо, поскольку при этом уровне мы сможем получить тот бюджетный эффект, который Минфин прогнозирует… Я считаю, что ниже 200 (евро — ред.) пока нет никакого смысла", — сказал Дворкович.

"Лучше в рамках ЕврАзЭС, конечно. Это идеально, если все одновременно. В Белоруссии и так ниже порог, там вообще 22 (евро — ред.) В Казахстане — 500 (евро — ред.), если я правильно помню. То есть надо найти золотую середину. Конечно, лучше скоординировано", — добавил он.