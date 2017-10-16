Структуры "Ростеха" подали встречный иск к Siemens по "крымским турбинам"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Представитель ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) заявил в арбитражном суде Москвы встречный иск, в котором потребовал признать частично недействительным договор поставки турбин между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Просим признать недействительными пункты…. договора от 10 марта 2015 года", — сказал представитель ООО ТПЭ. Содержание пунктов на заседании не оглашалось.

Суд объявил перерыв на 30 минут для ознакомления представителей Siemens с представленными ТПЭ документами.

Арбитражный суд Москвы в понедельник рассматривает иск Siemens к двум структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ), — в котором немецкий концерн требует признать незаконной сделку по поставке своих турбин для строящихся в Крыму электростанций. Истец также требует применить последствия недействительности сделки, а именно обязать ООО ТПЭ возвратить четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens, которая является вторым истцом в этом процессе.