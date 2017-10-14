Орешкин заявил о росте американских инвестиций в российские гособлигации

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Американские инвесторы не поднимали вопрос о распространении санкций США на госдолг РФ, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после встречи с американским бизнесом. Вместе с тем, по его словам, инвесторы из США очень сильно нарастили инвестиции в российские гособлигации.

На вопрос, обсуждался ли на встрече с инвесторами США вопрос американских санкций на российский госдолг, Орешкин ответил: "Нет, на самом деле вообще не обсуждался. Ни на встрече с компаниями, ни на встречах с финансовыми инвесторами вопрос санкций не поднимался, потому что, мне кажется, в их восприятии это вопрос вторичный".

"Те, кто не боялся санкций последние два-три года, те заработали очень хорошие деньги на инвестициях. Они сейчас не обращают на этот вопрос значительного внимания", — добавил он.

По словам министра, поток прямых американских инвестиций в экономику РФ сильно сократился в последние годы, но в рынок акций гособлигаций приток инвестиций в последние годы значителен. "С точки зрения прямых инвестиций, да, этот поток очень сильно сократился. С точки зрения финансовых инвесторов, и в 2015 и в 2016 году инвестиции были сильные: значительный приток в тот же рынок ОФЗ, в рынок акций в последние кварталы во многом идет, в том числе, и от американских инвесторов — крупных фондов", — сказал Орешкин.

"В том числе и последний квартал. Потому что последний квартал очень сильный приток у нас. Настолько сильный, что он серьезно влияет в том числе и на обменный курс, как это было в первом квартале этого года", — добавил он. По его словам, речь идет о рынке акций и гособлигаций. "И про тот, и про другой. В первую очередь, про рынок облигаций — туда приток большой", — заключил Орешкин.