Орешкин рассказал, стоит ли ожидать изменений курса рубля

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Снижение курса рубля уже произошло, сейчас резких изменений курса в реальном выражении вряд ли стоит ожидать, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В прогнозе Минэкономразвития предполагается, что на конец 2017 года рубль будет стоить 63 за доллар.

"В прогнозе у нас всегда есть слайд, связанный с оценкой влияния чувствительности к ценам на нефть разных показателей. 63 (рубля за доллар — ред.) было при существенном снижении цен на нефть", — сказал Орешкин.

"Если цена на нефть будет держаться на более высоком уровне, то и существенных изменений по курсу не произойдет. Я в сентябре сказал, что у нас курс близок к оценке основных фундаментальных факторов", — сообщил он.

"У нас с апреля, когда в прошлый раз выступал, курс в реальном выражении упал на 10%, чуть поменьше сейчас. Снижение произошло, сейчас каких-то резких изменений в реальном выражении вряд ли стоит ожидать", — добавил глава Минэкономразвития.