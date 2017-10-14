В Госдуме призвали БРИКС противостоять протекционизму в мировой торговле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев БРИКС совместно противостоять протекционизму и созданию новых барьеров в мировой торговле, а также доминированию отдельных резервных валют.

С такой инициативой он выступил в субботу на заседании третьего Парламентского форума БРИКС, который состоялся "на полях" Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"В современных условиях как никогда важно укреплять жизнеспособность открытой, равноправной, взаимовыгодной и многосторонней торговой системы, выступать против протекционизма и новых барьеров в мировой торговле, продвигать реформы в области международного финансового регулирования, сообща содействовать преодолению чрезмерного доминирования отдельных резервных валют", — сказал глава нижней палаты парламента РФ.

По его мнению, парламенты стран БРИКС "могли бы сыграть весомую роль в разработке комплекса мер по сотрудничеству в сфере противодействия ограничительным деловым практикам крупных транснациональных корпораций и трансграничным нарушениям правил конкуренции".

"Роль парламентской дипломатии в современной системе международных отношений возрастает, и мы со своей стороны готовы к более тесной координации нашей работы в международных организациях, в первую очередь, в ООН и в Межпарламентском союзе", — подчеркнул Володин.

"Мы должны быть готовы, действуя совместно на международных парламентских площадках, отстаивать принципы справедливого многополярного мира, основанного на диалоге, демократии, невмешательстве во внутренние дела и уважении к суверенитету государств", — отметил спикер Госдумы.

В связи с этим он предложил коллегам из парламентов БРИКС наладить регулярный обмен опытом законотворческой работы. "Речь идет о таких областях, как модернизация национальной промышленности, развитие высоких технологий, внедрение инструментов цифровой экономики, укрепление конкуренции и повышение уровня жизни наших граждан", — пояснил политик.

В этой связи он предложил в ближайшее время осуществить соответствующие контакты профильных парламентских комитетов.