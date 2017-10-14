Минфин и Минтруд пока не согласовали налоговый маневр 22/22

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Минфин РФ пока не согласовал с социальным блоком свои предложения по снижению страховых взносов и повышению НДС до общего уровня в 22%, ожидает решения по ним весной 2018 года, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Пока эта тема у нас уперлась в обсуждение с социальным блоком относительно последствий снижения страховых взносов. Мы не нашли пока единого решения с коллегами из социального блока. Если нам удастся это сделать — тогда эта тема может дополнительно обсуждаться", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о судьбе готовившегося министерством налогового маневра.

Правительство по поручению президента РФ в настоящее время прорабатывает варианты так называемого налогового маневра, предполагающего снижение наиболее обременительных для предприятий прямых налогов — в данном случае совокупной ставки страховых взносов в соцфонды — с 30% до 22%. При этом налоговую нагрузку планируется перенести на косвенный налог — НДС, который должен вырасти с 18% также до 22%.

"Вопрос в том, что снижение страховых взносов должно лечь на какой-то из фондов (ФОМС, ФСС или ПФР — ред.). Наши предложения и предложения Минтруда не нашли единого решения", — пояснил Силуанов. Он отметил, что с точки зрения финансов предложения Минфина безупречны, поскольку предполагают замещение из бюджета выпадающих доходов внебюджетных фондов. "Но у министерств социального блока есть другие соображения", — сказал глава Минфина.

По его словам, скорее всего, принимать решение по налогам правительство будет весной следующего года. Причем, по его словам, эти предложения надо обсуждать вместе с инициативой Минфина и ЦБ о введении индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Согласно концепции, разработанной совместно ЦБ и Минфином, ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), взносы будут составлять 1% дохода граждан в первый год действия системы, а затем будут ежегодно повышаться на 1 процентный пункт, пока не достигнут 5% дохода. Разработчики планировали, что система вступит в силу уже с 2019 года.