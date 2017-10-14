Пока рано раскупоривать Резервный фонд, заявил глава Минфина

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Минфин РФ пока не видит необходимости начинать расходование Резервного фонда для финансирования дефицита бюджета, остатки на счетах Федерального казначейства есть в достаточном объеме, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Пока есть ликвидность, нет необходимости траты Резервного фонда. Бережем", — сказал Силуанов журналистам.

"Мы сделаем, когда возникнет необходимость. В данном случае Казначейство оперирует остатками средств и бюджетных учреждений, и остатками получателей — субъектов Российской Федерации. Достаточно ресурсов, чего нам сейчас задействовать средства Резервного фонда?", — пояснил он.

При этом, по словам министра, расходование средств резервов в текущем году будет в запланированных объемах.

Минфин РФ в поправках к бюджету на 2017 год, которые внесены в Годсуму, сократил расходование средств Резервного фонда в 2017 году до 1,045 триллиона рублей с планировавшихся ранее 1,061 триллиона рублей.

Также авторы поправок планируют сократить на 1,2 миллиарда рублей использование средств ФНБ — с 663,5 миллиарда рублей, заложенных в закон о бюджете, до 662,3 миллиарда рублей.