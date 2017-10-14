Россия согласовала с Венесуэлой реструктуризацию долга

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Минфин РФ в целом согласовал с Минфином Венесуэлы условия реструктуризации ее долга, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Венесуэла обратилась к нам за реструктуризацией долга. Условия этой реструктуризации обсуждаются. Мы в целом с министерством финансов (Венесуэлы — ред.) такие условия выработали. Если венесуэльская сторона быстро сможет парафировать эти соглашения, есть все основания, действительно, до конца текущего года договориться и подписать условия реструктуризации", — сказал он.

Министр отказался раскрыть условия соглашения, отметив, что это вопрос двусторонних переговоров. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о реструктуризации, а не о списании долга.

РФ в 2011 году предоставила Венесуэле кредит в сумме до 4 миллиардов долларов для финансирования поставок российской промышленной продукции. В феврале 2014 года Венесуэла в связи с ухудшением финансово-экономического положения обратилась к России с просьбой продлить период использования кредита. Кабмин РФ в сентябре 2016 года одобрил перенос крайнего срока выплаты этого кредита.

Силуанов ранее говорил, что переговоры по реструктуризации кредита Венесуэле могут завершиться до конца текущего года.