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Экономика

В "Сколково" рассказали о возможной легализации ICO

16:0314.10.2017
(обновлено: 16:07 14.10.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИнновационный центр Сколково. Архивное фотоИнновационный центр Сколково. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первичные размещения криптовалют (ICO) в России могут быть легализованы в ближайшее время, ожидает директор центра финансовых технологий "Сколково" Павел Новиков. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ICO (Initial Coin Offering) – первоначальное размещение цифровых монет — проводят компании, которые хотят привлечь капитал. В отличие от IPO (первичного публичного размещения акций), вместо акций они выпускают так называемые цифровые "токены" (монеты). В ICO можно вкладывать от нескольких центов. Таким образом, инвестором может стать каждый, у кого есть криптовалютный кошелек на любой платформе.

При IPO инвесторы приобретают долю в компании, становятся ее совладельцами, участники же ICO получают лишь цифровую "монету". Еще одним важным отличием ICO является отсутствие его правового статуса: инвесторы никак юридически не защищены в случае провала компании на рынке.

Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды". Ранее на этой неделе первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России скептически относится к криптовалютам и видит высокую вероятность мошенничества при вовлечении населения в проведение ICO.

В Москве 16-18 октября пройдет форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

ICO ПОМОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ

"Есть специфическая проблема в отрасли, не только финтеха, — это инвестиции, нехватка венчурных денег в стране. К примеру, у Китая инвестиции в финтех составляют где-то 2 миллиарда долларов, а у России это несколько десятков миллионов долларов. Сопоставимые объемы инвестиций не позволяют нам иметь значимые позиции в мире, заметную долю и показывать большие успехи. И эта проблема стала решаться. За последний год появился новый способ привлечения инвестиций — ICO. Очень многие компании начали привлекать деньги, продавая свои токены, размещая криптовалюту, и пускают ICO на развитие своих проектов", — рассказал Новиков.

По его расчетам, с начала года во всем мире за счет ICO было привлечено порядка 2 миллиардов долларов. Российские компании привлекли данным способом около 200 миллионов долларов. "Ни в одном рынке, ни в одной номинации Россия 10% не имеет. Даже от ВВП мира Россия имеет 1-2%", — отметил Новиков.

Несмотря на позицию ЦБ по криптовалютам и ICO, эксперт уверен, что в России появится регулирование, которое будет оптимальным и для властей, и для участников рынка. "Никуда мы не денемся, все с регулированием решится в ближайшее время, я думаю. Все получат свои правила игры на этом рынке. Государство получит налоги, контроль за потоком денежных средств, стартапы получат понятный и легальный способ привлечения инвестиций, инвесторы получат новый инструмент, набирающий популярность в мире", — считает он.

"На текущий момент есть компании, которые выходят на ICO, их десяток. На этой неделе создан экспертный совет по регулированию криптовалют, ICO, майнинга, мы принимаем в этом активное участие. Интерес фондов к теме ICO растет", — отметил он.

Сам фонд "Сколково" не будет проводить ICO. Вместо этого организация намерена предоставлять помощь компаниям в проведении размещений. "Мы будем следить, чтобы проходило оно максимально безопасно, легально, у нас есть все для этого, в том числе и эксперты независимые, мы видим результаты этих компаний, Мы можем оказать несколько видов поддержки — формирование бизнес-модели объекта, юридически-правовую поддержку", — добавил Новиков.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КРИПТОВАЛЮТА

Новиков ожидает появления в перспективе в РФ национальной криптовалюты. Он напомнил, что в конце сентября в Банке России состоялось заседание Национального совета по обеспечению финансовой стабильности, на котором, в том числе, обсуждались подходы по двум вопросам: применение технологии распределенных реестров участниками финансового рынка и обращение криптовалют на территории России. По итогам мероприятия совет счел, что технология блокчейн и создание национальной цифровой валюты перспективны и подлежат изучению,

"Использовать механизм блокчейна для запуска национальной криптовалюты очень логичное продолжение всей этой истории", — отметил он.

По словам Новикова, россияне стали меньше использовать наличные деньги, и это верный подход.

"Объем наличности в каждой стране составляет примерно 10-15%, остальное — это обычно счета, наличных денег нету. И это хорошо. Если наличных денег становится в стране много — это плохой знак, который наблюдается обычно во время войны. Например, в Ираке во время войны объем наличных средств достигал 90%, что говорит о коррупции, серых схемах. В Швеции пытались довести уровень наличности до 3%, больше не получается. Швеция развитая страна, где оплата по телефонным картам, безналичные платежи, и никто не снимает зарплату сразу после ее получения из банкомата, как в России, например. Тренд Швеции правильный, надеюсь, наличных будет меньше", — рассказал он.

РОССИЯ СРЕДИ ЛИДЕРОВ

В настоящее время, по словам Новикова, Россия "является одной из лидирующих стран в сфере финтеха". "И есть этому хорошие примеры и доказательства. Во-первых, на прошедшем на минувшей неделе "Финополисе" Олег Тиньков однозначно определил лидеров в российском финтехе — Qiwi и "Тинькофф Банк". Это компании, которые работают в сфере финтеха, известны во всем мире, работают и зарабатывают весьма успешно", — рассказал он.

"Если посмотреть среди стартапов, то в РФ таких компаний примерно 200, а в "Сколково" — около 30, это компании, которые за минувший год в совокупности получили выручку в размере примерно 2 миллиардов рублей, что не так уж и плохо для небольших стартапов. При этом компании практически все нацелены на генерацию выручки за рубежом, в "Сколково" все 30 компаний генерируют выручку за рубежом, что уже очень хорошо, а другие — занимаются разработками", — отметил он.

Помимо этого, в России существует экосистема финтеха. "Экосистемообразующим предприятием является Центробанк, который в последне время, безусловно, играет заметную роль, который создал организацию "Финтех". С "Финтехом" "Сколково" на прошлой неделе подписало соглашение о сотрудничестве. Условно, "Финтех" представляет банки, а фонд "Сколково" играет роль интерфейса стартапов. И мы наладили этот мост для движения двух миров", — сообщил Новиков.

В данной отрасли есть и успехи международного уровня, сообщил Новиков. "Если говорить про международные успехи, в этом году финтех-хаб "Сколково" стал ключевым и попал в Global FinTech Association. Это еще раз показывает качество проектов, которые мы развиваем, и как мы с ними работаем", — добавил он.

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