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Экономика

Более 500 компаний поменяли юридические адреса из-за ситуации в Каталонии

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (470)
15:2814.10.2017
(обновлено: 15:35 14.10.2017)
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 14 окт – РИА Новости. С момента проведения так называемого референдума о независимости в Каталонии в общей сложности 540 компаний решили поменять свои юридические адреса и "прописаться" в других испанских регионах. Такие данные представила Ассоциация регистраторов Испании.

Каталония. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Каталония
Среди этих компаний – десятки крупнейших, в том числе банки Sabadell и CaixaBank, энергетическая компания Gas Natural Fenosa, крупнейшая дорожно-строительная компания страны Abertis, инфраструктурная компания в области беспроводных телекоммуникаций Cellnex, компания по сдаче недвижимости в аренду Colonial, медиагруппа Planeta и другие.

О попытках Каталонии получить независимость читайте в справке РИА Новости >>

Правительство меняет прогнозы

Министр экономики Испании Луис де Гиндос признал, что испанскому правительству придется пересмотреть прогнозы на 2018 год из-за каталонского кризиса, ранее власти заявляли, что, по их оценкам, рост составит 2,6% ВВП.

Участники референдума о независимости Каталонии ожидают результатов голосования
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Испании рассказали о влиянии каталонской ситуации на экономику страны
"Кризис в Каталонии не пройдет бесследно", — заявил де Гиндос на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи глав минфинов и центробанков G20 и совета управляющих МВФ. В понедельник уточненный проект бюджета на следующий год будет направлен в Брюссель.

По словам испанского министра, политический кризис в Каталонии, экономика которой составляет 20% испанского ВВП, "не пройдет даром с точки зрения развития экономики", поскольку "подобного рода вопросы всегда оказывают влияние", и "фактор неопределенности необходимо учитывать".

"Следствием безответственных решений женералитета является приостановка инвестиционных проектов", — добавил де Гиндос. По его словам, экономическая ситуация в регионе напрямую зависит то того, какие решения в ближайшие дни примет каталонское правительство.

Ранее заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария также предупредила: если ситуация в Каталонии не стабилизируется в ближайшее время, то правительство будет вынуждено снизить прогнозы экономического роста на следующий год.

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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"Каталонский мост" в один конец. Сепаратизм как признак деградации
По ее словам, инвестиции в Каталонию снизились на 10%, при том что в целом в Испанию они увеличились на 13%, кроме того страдает туристический сектор – бронирование отелей в Барселоне в последние недели сократилось на 20-30%.

МВФ со своей стороны прогнозирует, что в нынешнем году рост испанской экономики составит 3,1%, а в 2018-м – 2,5%.

Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард призвала как можно скорее "покончить с политической нестабильностью" в Каталонии. "То, что сейчас происходит, надеемся, разрешится. Речь идет о внутрииспанской проблеме и касается Испании. Чем раньше разрешится, тем лучше. Неопределенность никогда не способствовала финансовой стабильности, росту и инвестициям", — заявила Лагард в интервью France 24.

Красная тряпка независимости
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Красная тряпка независимости

Три сценария

По мнению эксперта испанского "Фонда Альтернативы" Мануэля де ла Роча Васкеса, возможный выход Каталонии из состава Испании – если он состоится – в любом случае "окажется травматичным с экономической точки зрения".

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. 3 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
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"Даже при наилучшем сценарии – проведении референдума, согласованного с испанскими властями, сохранения Каталонии в Европейском союзе и "дружественном" разделе и активов, и долгов с Мадридом – цена была бы высокой: переезд компаний и большая нестабильность", — заявил эксперт РИА Новости.

Если рассматривать второй, средний вариант, то Каталония окажется на достаточно продолжительное время за пределами ЕС и без международного признания, что приведет к массовому бегству компаний. "Расходы на переезд будут огромными, Испания также пострадает, но особенно тяжелой ситуация будет для Каталонии", — заявил де ла Роча.

Третий вариант, который экономист, правда, считает маловероятным, — "отрытое столкновение" — с существованием параллельных структур и законодательной базы. В этом случае бегство компаний и капитала будет еще более массовым. "Перед лицом необходимости платить дважды предприятия предпочтут иметь юридический адрес за пределами Каталонии. В случае с банками это еще более очевидно, поскольку у них не будет доступа к Европейскому центробанку", — предупреждает эксперт.

Отложенная независимость

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017
© AFP 2017 / Jorge Guerrero
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Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен ответить до понедельника. Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.

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