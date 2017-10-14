Россия предложила странам G20 создать единую базу цифровых компаний

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Минфин РФ предложил странам G20 создать единую информационную базу цифровых компаний, с помощью которой национальные налоговые органы смогут следить за уплатой ими налогов, рассказал журналистам глава Минфина России Антон Силуанов по итогам встреч "финансовой двадцатки" в Вашингтоне.

"Все называли риски цифровой экономики, имея в виду, что здесь не столько даже проблема уплаты налогов цифровыми компаниями, сколько вопрос о необходимости регулирования цифровой экономики", — сказал Силуанов.

По его словам, цифровая экономика была одной из ключевых тем встреч.

"Мы говорим о том, чтобы создать единую информативную базу, чтобы можно было все эти цифровые компании мониторить, чтобы был доступ у налоговых администраторов к этой базе работы цифровых компаний. В этом случае тоже можно было повысить администрирование и повысить справедливость налогообложения таких компаний", — заявил министр.