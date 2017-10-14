Силуанов рассказал о рисках в мировой экономике

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Рост ВВП в текущем году наблюдается практически во всех странах мира, однако существенные риски сохраняются в мировой экономике, заявил министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков G20 и совета управляющих МВФ в Вашингтоне.

"Несмотря на позитивные в целом перспективы мировой экономики, сохраняются существенные риски, подпитываемые нерешенными структурными проблемами", — сказал Силуанов журналистам.

"В целом, в мировом масштабе, высокий уровень государственного и частного долга, избыток предложения кредита и постоянная гонка за доходностью представляет собой риски для финансовой стабильности", — сказал он.

Слишком низкая инфляция в развитых странах, по его словам, также несет риск. Кроме того, во многих странах все яснее становятся долгосрочные проблемы, связанные со старением населения и медленным ростом производительности. "Пошатнулись надежды на позитивную роль прогресса технологий в решении экономических и социальных проблем", — сказал Силуанов.

Он отметил, что благодаря многолетним усилиям по укреплению финансовых систем глобальные финансовые условия улучшились. "Однако по-прежнему сохраняются серьезные проблемы. Нетрадиционная денежно-кредитная политика подстегнула гонку за доходностью, привела к увеличению перетолков капитала из низкодоходных юрисдикций в высокодоходные, и способствовала неправильной оценке рыночных и кредитных рисков", — сказал он.

"Сверхлегкая денежно-кредитная политика способствовала наращиванию задолженности в нефинансовом секторе. Как государственный сектор, так и корпорации, а также домохозяйства увеличили долговую нагрузку на текущую деятельность", — заявил глава Минфина РФ. Кроме того, по его словам, ожидаемое сокращение размеров балансов центральных банков ведущих стран, связанное с "распродажей" государственных облигаций, может увеличить неопределенность в глобальной финансовой системе.

"Для поддержки восстановления мировой экономики и уменьшения краткосрочных рисков, необходимо продолжать реализация политики, ориентированной на стимулирование роста и поддержание стабильности рынков. Денежно-кредитная политика в развитых странах должна оставаться достаточно мягкой до тех пор, пока не появятся явные признаки ускорения инфляции", — заявил Силуанов.