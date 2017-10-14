"ВИМ-Авиа": летать нельзя остановить

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", которая в конце сентября столкнулась с проблемой вывоза пассажиров из-за своих долгов, после 15 октября прекращает полеты, сообщали Минтранс и Росавиация. Что будет с перевозчиком, до сих пор не ясно: владельцы сбежали, а у авиакомпании миллиардные долги.
11.4%Репутация и надежность, стоимость билета не имеет значения
34.4%Соотношение цены и качества услуг
25.6%Личный опыт, предпочитаю летать проверенными авиалиниями
28.6%Низкая цена билета для меня - решающий фактор
К настоящему моменту "ВИМ-Авиа" полностью завершила международную чартерную программу, на внутренних регулярных линиях остались единичные рейсы на Дальний Восток. После 15 октября авиакомпания не будет выполнять полеты.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, курирующий транспорт, при этом отмечал 6 октября, что работу "ВИМ-Авиа" пока нельзя останавливать, так как ее самолеты будут доставлять и возвращать участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.
Придут ли инвесторы?
Как рассказывал Нерадько, до того, как скрыться, собственник "ВИМ-Авиа" на одном из совещаний в Росавиации в сентябре заявил примерно так: ему надоело работать в авиации, и он "готов за рубль продать свой бизнес и расстаться". Позднее Росавиация со ссылкой на Нерадько сообщала, что решение владельца "ВИМ-Авиа" уйти из авиабизнеса и продать актив за символическую сумму было неожиданным и непрогнозируемым как для многочисленных кредиторов компании, так и для регулятора отрасли.
Министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что судьба "ВИМ-Авиа" находится в руках кредиторов. Минтранс РФ, сообщал министр в этот понедельник, в ближайшее время планирует встречу с кредиторами "ВИМ-Авиа" для обсуждения дальнейшей судьбы авиакомпании.
Дворкович в пятницу сообщил, что новый инвестор для "ВИМ-Авиа" пока не найден, а без него компания не сможет существовать.
Что будет с сотрудниками?
Росавиация 11 октября сообщила, что сосредоточена на содействии в трудоустройстве летного, кабинного и инженерно-технического состава "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, соответствующие запросы о вакансиях направлены более чем в 90 авиапредприятий страны, включая организации Московского авиационного узла.
Ряд авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Азимут" и "Уральские авиалинии", сообщили, что готовы принять на работу сотрудников "ВИМ-Авиа".
Однако официальных заявлений от кредиторов и правительства о дальнейшей судьбе "ВИМ-Авиа" по-прежнему нет.