"ВИМ-Авиа": летать нельзя остановить

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", которая в конце сентября столкнулась с проблемой вывоза пассажиров из-за своих долгов, после 15 октября прекращает полеты, сообщали Минтранс и Росавиация. Что будет с перевозчиком, до сих пор не ясно: владельцы сбежали, а у авиакомпании миллиардные долги.

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Ситуация с рейсами "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября. Общая кредиторская задолженность авиакомпании, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов рублей— перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика в РФ и за рубежом. Под контролем Минтранса и Росавиации к их вывозу подключились другие авиакомпании.

К настоящему моменту "ВИМ-Авиа" полностью завершила международную чартерную программу, на внутренних регулярных линиях остались единичные рейсы на Дальний Восток. После 15 октября авиакомпания не будет выполнять полеты.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, курирующий транспорт, при этом отмечал 6 октября, что работу "ВИМ-Авиа" пока нельзя останавливать, так как ее самолеты будут доставлять и возвращать участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.

Придут ли инвесторы?

Светлана Мурсекаева владеет 99% авиакомпании "ВИМ-Авиа", Рашид Мурсекаев — 1%. Мурсекаев вначале приходил на совещания в Росавицию, где обсуждалось, как решить проблему перевозки пассажиров. Затем, как рассказывал глава Росавиации Александр Нерадько, владелец перевозчика перестал выходить на контакт. Следственный комитет позднее подтвердил, что совладельцы "ВИМ-Авиа" покинули страну.

Как рассказывал Нерадько, до того, как скрыться, собственник "ВИМ-Авиа" на одном из совещаний в Росавиации в сентябре заявил примерно так: ему надоело работать в авиации, и он "готов за рубль продать свой бизнес и расстаться". Позднее Росавиация со ссылкой на Нерадько сообщала, что решение владельца "ВИМ-Авиа" уйти из авиабизнеса и продать актив за символическую сумму было неожиданным и непрогнозируемым как для многочисленных кредиторов компании, так и для регулятора отрасли.

Дальнейшая судьба "ВИМ-Авиа" определится в ближайшие дни, говорил 2 октября Дворкович, поясняя, что есть инвесторы, которые рассматривают возможность покупки авиакомпании с долгами. Позднее он сообщил, что три компании из РФ претендуют на "ВИМ-Авиа". В частности, бизнесмен Александр Лебедев, владевший авиакомпанией Red Wings и долей в "Аэрофлоте", заявил РИА Новости, что к нему обращались с предложением о покупке "ВИМ-Авиа".

Министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что судьба "ВИМ-Авиа" находится в руках кредиторов. Минтранс РФ, сообщал министр в этот понедельник, в ближайшее время планирует встречу с кредиторами "ВИМ-Авиа" для обсуждения дальнейшей судьбы авиакомпании.

Дворкович в пятницу сообщил, что новый инвестор для "ВИМ-Авиа" пока не найден, а без него компания не сможет существовать.

Что будет с сотрудниками?

Соколов в конце сентября заверял, что сотрудники "ВИМ-Авиа" в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены.

Росавиация 11 октября сообщила, что сосредоточена на содействии в трудоустройстве летного, кабинного и инженерно-технического состава "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, соответствующие запросы о вакансиях направлены более чем в 90 авиапредприятий страны, включая организации Московского авиационного узла.

Ряд авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Азимут" и "Уральские авиалинии", сообщили, что готовы принять на работу сотрудников "ВИМ-Авиа".

Однако официальных заявлений от кредиторов и правительства о дальнейшей судьбе "ВИМ-Авиа" по-прежнему нет.