МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российская сторона одобрила проект соглашения между правительствами РФ и Китая о сотрудничестве при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина в субботу.

"Одобрить представленный Минпромторгом России согласованный с МИД России, Минэкономразвития, Минприроды, Минфином, ФАС, ФСБ и Роснедрами проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения", — говорится в распоряжении.

Как отмечается в справке к документу, соглашение закрепляет условия, позволяющие компании China National Gold Group Hong Kong Limited (Гонконг) или другой компании, находящейся под ее 100-процентным контролем, приобрести не менее 60% и не более 70% голосующих акций акционерного общества Рудник "Западная — Ключи" в целях создания благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения.

Подчеркивается, что реализация инвестиционного проекта разработки месторождения позволит обеспечить геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых месторождения, в том числе создание и развитие интегрированного комплекса по добыче и переработке полезных ископаемых.

Соглашением предусматривается, что драгоценные металлы должны производиться на территории России. Определены также меры, направленные на поддержку российских производителей горнодобывающего и другого вспомогательного оборудования.

Заключение соглашения будет способствовать созданию новых рабочих мест в Забайкалье (около 1 тысячи рабочих мест в основном производстве и около 2 тысяч рабочих мест в смежных сферах), приросту налоговых доходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, развитию инфраструктуры региона.

Отмечается, что в соответствии с Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации" соглашение после подписания подлежит ратификации, поскольку устанавливает правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

Как сообщалось, в конце августа 2016 года ФАС России известила, что China National Gold Group завершает сделку по приобретению у SUN Gold Ltd доли в 70% проекта разработки золоторудного месторождение Ключевское.

Запасы Ключевского месторождения составляют A+B+C1 – 47,8 тонны, С2 – 26,6 тонны, забалансовые – 4 тонны. Лицензией на его освоение владеет АО "Западное-Ключи", принадлежащее сейчас индийской SUN Gold Ltd (ранее основным акционером была А/С "Западная"). Добыча золота на месторождении более десяти лет назад была заморожена.