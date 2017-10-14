Страсти по биткоину: когда лопнет пузырь и почему надо майнить по-крупному

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Самая популярная и самая дорогая криптовалюта в мире биткоин снова побила абсолютный максимум стоимости: за один биткоин дают уже 5,7 тысячи долларов, а в ходе торгов курс поднимался и до 5,8 тысячи долларов. Скептики уверены: это пузырь, который уже готов лопнуть, но апологеты считают, что для биткоина это только начало большого пути.

Новый пузырь или развитие технологии

С тем, что же делать с растущим влиянием криптовалют, на днях определились российские власти. Решили, что криптовалютам быть, но их эмиссию и обращение нужно регулировать. "Домашних" майнеров Минфин, в частности, предложил обложить налогом. Повторит ли рынок криптовалют крах доткомов, можно ли вывести майнеров из тени, чем чреваты инвестиции в ICO и почему Россия может извлечь неплохие выгоды из криптомании — в материале РИА Новости.

Одна из главных проблем рынка криптовалют — его высокая волатильность, но эксперты считают ее следствием бурного роста и все еще недостаточного количества участников рынка. Говорить о пузыре на рынке криптовалют не слишком корректно с точки зрения сравнения с тем, что мы привыкли называть пузырями, считает блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов.

"Например, тот же рынок доткомов был раз в девять больше по объемам. А весь рынок криптовалют по сравнению с другими финансовыми рынками весьма небольшой, поэтому если и можно говорить о пузыре, то мы лишь в самом его начале", — считает он.

Эксперт признает, что в какой-то мере свойства пузыря проявляются уже сейчас, но сам термин "пузырь" здесь не очень применим: в любой новой технологии наблюдается ее взрывное и бурное развитие, тогда как пузырь — спекулятивное увеличение спроса, ничем, по сути, не подкрепленное.

"Биткоин и криптовалюты как финансовые инструменты имеют ряд отличий от фиатных валют, в частности отсутствие необходимости в посредниках, например банках. Поэтому сейчас мы наблюдаем просто разворачивание этой технологии", — поясняет исследователь криптовалют.

Майнеры под прицелом

Бурный рост курса биткоина определенно приведет к увеличению количества желающих попробовать себя в майнинге — добыче биткоинов, которая требует определенных вычислительных мощностей.

Поскольку майнинг в России никак не регулируется, всего за пару лет количество майнеров уже выросло из нескольких сотен до нескольких десятков тысяч. И это не энтузиасты-одиночки: развиваются и оснащаются целые фермы, участники которых объединяются в пулы и делят прибыль между собой.

В Минфине уверены: столь увлекательное и доходное занятие, как майнинг не должно обойти и бюджет. Новая инициатива финансовых властей — ввести регистрацию добытчиков криптовалют и разрешить эту деятельность только для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы потом взимать с них налоги.

Эксперты отмечают: как только налоговое регулирование будет запущено, количество майнеров может резко снизиться, но процесс регистрирования именно домашних майнеров на практике представить сложно. Они в большинстве своем потребляют незначительные объемы электроэнергии по сравнению с владельцами крупных ферм. А следовательно, вычислить и контролировать их практически невозможно.

ICO — новый венчур или развод инвесторов

В 2017 году интерес к криптоэкономике перерос майнинг и сфокусировался на ICO (Initial Сoin Offering, первичное размещение токенов). Это привлечение финансирования для проектов и компаний с помощью технологии блокчейн. ICO чем-то похоже на венчурное инвестирование, а чем-то на краудфандинг.

Большая часть проектов — технологические, но есть еще заводы и сельскохозяйственные фермы. Например, стартап ZrCoin привлек семь миллионов долларов на строительство завода по производству циркония (стоимость одного токена привязана к стоимости килограмма диоксида циркония), а подмосковная ферма "Колионово" — более 500 тысяч долларов и привязала токены к своей продукции.

Объем рынка ICO уже превысил миллиард долларов, и велики опасения, что инвесторов проектов еще ждут сюрпризы: большая часть проектов ориентирована лишь на быстрый заработок.

Как предполагает Смирнов, кризиса на рынке ICO можно ждать в середине 2018 года — к тому времени часть компаний, проводивших ICO, уже могут столкнуться с трудностями на этапе разработки продуктов и технологий и тем самым не выполнить свои обещаний перед инвесторами.

"Финансовые риски ICO огромны. Моя личная рекомендация для всех держаться подальше от них. Они не служат никакой цели, кроме как обогатить основателей, управляющих проектами. Токены ICO полностью противоречат изначальным целям биткоина", — считает менеджер биткоин-стартапа Wyre Нейл Вудфайн.

Но, по его словам, рынок ICO и рынок биткоинов почти полностью разделены и мало влияют на друга.

Возможно, именно поэтому росту курса биткоина более чем до 5,5 тысячи долларов не помешали решения Китая и Южной Кореи: обе страны запретили проведение ICO.

"Эти решения не уменьшили поток инвестиций китайских инвесторов во внекитайские ICO, соответственно, не сократился и поток используемой при этом криптовалюты. Кроме того, слухи о возможном запуске криптоюаня также повлияли на рост биткоина", — отмечает Александр Бородич, основатель блокчейна Universa.

Согласно его прогнозу, до конца года курс биткоина подрастет еще минимум на тысячу долларов. А по мнению Смирнова, к декабрю–январю мы можем увидеть и 9-10 тысяч долларов за биткоин.

Промышленный майнинг

Несмотря на запрет ICO, к криптовалютам в Китае отношение весьма благосклонное: сегодня на Поднебесную приходится до 80% всего майнинга. КНР — также крупнейший в мире производитель майнинг-оборудования.

Специалисты уверены, что и в России также есть все условия, для того, чтобы стать одним из центров мирового майнинга. Например, ведущими майнинг-регионами вполне могут стать Сибирь и Дальний Восток.

"За Уралом существует избыток производимого электричества, которое там гораздо дешевле, чем в Европейской части страны. Кроме того, сравнительно прохладный климат позволит оптимизировать расходы на охлаждение и снизит риски возникновения пожаров. В этих регионах есть и много подходящих объектов для промышленного майнинга — от различных складских помещений до цехов бывших заводов и фабрик", — рассуждает Бородич.

Наблюдатели делают смелые предположения и относительно того, что добыча биткоинов в промышленных масштабах позволит продавать их так же, как черное золото.

"Россия выглядит как очень выгодная площадка: у нас огромная территория, очень холодно, есть много дешевой электроэнергии и много разных гидроэлектростанций, на которых сам бог велел ставить майнинговые фермы и добывать биткоины", — отмечает исследователь криптовалют.