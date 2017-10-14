РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Страсти по биткоину: когда лопнет пузырь и почему надо майнить по-крупному

08:0014.10.2017
(обновлено: 08:09 14.10.2017)
04180
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в МосквеСувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Самая популярная и самая дорогая криптовалюта в мире биткоин снова побила абсолютный максимум стоимости: за один биткоин дают уже 5,7 тысячи долларов, а в ходе торгов курс поднимался и до 5,8 тысячи долларов. Скептики уверены: это пузырь, который уже готов лопнуть, но апологеты считают, что для биткоина это только начало большого пути.

Президент РФ Владимир Путин в Сочи. 10 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Серьезная вещь: Путин предупредил о риске использования криптовалют
С тем, что же делать с растущим влиянием криптовалют, на днях определились российские власти. Решили, что криптовалютам быть, но их эмиссию и обращение нужно регулировать. "Домашних" майнеров Минфин, в частности, предложил обложить налогом. Повторит ли рынок криптовалют крах доткомов, можно ли вывести майнеров из тени, чем чреваты инвестиции в ICO и почему Россия может извлечь неплохие выгоды из криптомании — в материале РИА Новости.

Новый пузырь или развитие технологии

Одна из главных проблем рынка криптовалют — его высокая волатильность, но эксперты считают ее следствием бурного роста и все еще недостаточного количества участников рынка. Говорить о пузыре на рынке криптовалют не слишком корректно с точки зрения сравнения с тем, что мы привыкли называть пузырями, считает блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов.

"Например, тот же рынок доткомов был раз в девять больше по объемам. А весь рынок криптовалют по сравнению с другими финансовыми рынками весьма небольшой, поэтому если и можно говорить о пузыре, то мы лишь в самом его начале", — считает он.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМобильное приложение для работы с криптовалютой биткоин в стационарном обменном пункте криптовалют в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мобильное приложение для работы с криптовалютой биткоин в стационарном обменном пункте криптовалют в Москве

Эксперт признает, что в какой-то мере свойства пузыря проявляются уже сейчас, но сам термин "пузырь" здесь не очень применим: в любой новой технологии наблюдается ее взрывное и бурное развитие, тогда как пузырь — спекулятивное увеличение спроса, ничем, по сути, не подкрепленное.

"Биткоин и криптовалюты как финансовые инструменты имеют ряд отличий от фиатных валют,  в частности отсутствие необходимости в посредниках, например банках. Поэтому сейчас мы наблюдаем просто разворачивание этой технологии", — поясняет исследователь криптовалют.

Оборудование для майнинга биткоинов
© REUTERS / Stephen Lam/File Photo
Майнинг по-русски: почему Россию захлестнул бум добычи биткоинов

Майнеры под прицелом

Бурный рост курса биткоина определенно приведет к увеличению количества желающих попробовать себя в майнинге — добыче биткоинов, которая требует определенных вычислительных мощностей.

Поскольку майнинг в России никак не регулируется, всего за пару лет количество майнеров уже выросло из нескольких сотен до нескольких десятков тысяч. И это не энтузиасты-одиночки: развиваются и оснащаются целые фермы, участники которых объединяются в пулы и делят прибыль между собой.

CC BY-SA 4.0 / Marco Krohn / Cryptocurrency Mining Farm/ Cropped imageФерма для майнинга криптовалют
CC BY-SA 4.0 / Marco Krohn / Cryptocurrency Mining Farm/ Cropped image
Ферма для майнинга криптовалют

В Минфине уверены: столь увлекательное и доходное занятие, как майнинг не должно обойти и бюджет. Новая инициатива финансовых властей — ввести регистрацию добытчиков криптовалют и разрешить эту деятельность только для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы потом взимать с них налоги.

Эксперты отмечают: как только налоговое регулирование будет запущено, количество майнеров может резко снизиться, но процесс регистрирования именно домашних майнеров на практике представить сложно. Они в большинстве своем потребляют незначительные объемы электроэнергии по сравнению с владельцами крупных ферм. А следовательно, вычислить и контролировать их практически невозможно.

ICO — новый венчур или развод инвесторов

В 2017 году интерес к криптоэкономике перерос майнинг и сфокусировался на ICO (Initial Сoin Offering, первичное размещение токенов). Это привлечение финансирования для проектов и компаний с помощью технологии блокчейн. ICO чем-то похоже на венчурное инвестирование, а чем-то на краудфандинг.

Здание Народного банка Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Vincent Thian
Запрет на ICO в Китае уведет инвесторов на другие рынки, считают эксперты

Большая часть проектов — технологические, но есть еще заводы и сельскохозяйственные фермы. Например, стартап ZrCoin привлек семь миллионов долларов на строительство завода по производству циркония (стоимость одного токена привязана к стоимости килограмма диоксида циркония), а подмосковная ферма "Колионово" — более 500 тысяч долларов и привязала токены к своей продукции.

Объем рынка ICO уже превысил миллиард долларов, и велики опасения, что инвесторов проектов еще ждут сюрпризы: большая часть проектов ориентирована лишь на быстрый заработок.

© Fotolia / adrianbysiakЗолотой биткойн
© Fotolia / adrianbysiak
Золотой биткойн

Как предполагает Смирнов, кризиса на рынке ICO можно ждать в середине 2018 года — к тому времени часть компаний, проводивших ICO, уже могут столкнуться с трудностями на этапе разработки продуктов и технологий и тем самым не выполнить свои обещаний перед инвесторами.

"Финансовые риски ICO огромны. Моя личная рекомендация для всех держаться подальше от них. Они не служат никакой цели, кроме как обогатить основателей, управляющих проектами. Токены ICO полностью противоречат изначальным целям биткоина", — считает менеджер биткоин-стартапа Wyre Нейл Вудфайн.

Но, по его словам, рынок ICO и рынок биткоинов почти полностью разделены и мало влияют на друга.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Двух чиновников крымского правительства уволили за майнинг биткоинов

Возможно, именно поэтому росту курса биткоина более чем до 5,5 тысячи долларов не помешали решения Китая и Южной Кореи: обе страны запретили проведение ICO.

"Эти решения не уменьшили поток инвестиций китайских инвесторов во внекитайские ICO, соответственно, не сократился и поток используемой при этом криптовалюты. Кроме того, слухи о возможном запуске криптоюаня также повлияли на рост биткоина", — отмечает Александр Бородич, основатель блокчейна Universa.

Согласно его прогнозу, до конца года курс биткоина подрастет еще минимум на тысячу долларов. А по мнению Смирнова, к декабрю–январю мы можем увидеть и 9-10 тысяч долларов за биткоин.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Криптовалюта биткойн

Промышленный майнинг

Несмотря на запрет ICO, к криптовалютам в Китае отношение весьма благосклонное: сегодня на Поднебесную приходится до 80% всего майнинга. КНР — также крупнейший в мире производитель майнинг-оборудования.

Специалисты уверены, что и в России также есть все условия, для того, чтобы стать одним из центров мирового майнинга. Например, ведущими майнинг-регионами вполне могут стать Сибирь и Дальний Восток.

"За Уралом существует избыток производимого электричества, которое там гораздо дешевле, чем в Европейской части страны. Кроме того, сравнительно прохладный климат позволит оптимизировать расходы на охлаждение и снизит риски возникновения пожаров. В этих регионах есть и много подходящих объектов для промышленного майнинга — от различных складских помещений до цехов бывших заводов и фабрик", — рассуждает Бородич. 

Наблюдатели делают смелые предположения и относительно того, что добыча биткоинов в промышленных масштабах позволит продавать их так же, как черное золото.

"Россия выглядит как очень выгодная площадка: у нас огромная территория, очень холодно, есть много дешевой электроэнергии и много разных гидроэлектростанций, на которых сам бог велел ставить майнинговые фермы и добывать биткоины", — отмечает исследователь криптовалют.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена