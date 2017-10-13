Глава ВТБ сомневается в IPO "ФК Открытие" и Бинбанка

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава ВТБ, второго по размеру активов российского банка, Андрей Костин сомневается в реализуемости продажи пакетов акций банка "ФК Открытие" и Бинбанка в ходе IPO и считает лучшим в таком случае передать их правительству РФ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор, скорее всего, будет проводить публичное размещение акций "ФК Открытие" и Бинбанка после их финансового оздоровления, но это требует обсуждения.

"Я думаю, что ЦБ эти банки консолидирует, сольет в один… Мне кажется, что эта идея IPO, она столь же прекрасна, сколько нереализуема. Я бы передал правительству, как крайняя мера. Это, по крайней мере, устранит конфликт интересов", — сказал Костин в эфире телеканала "Россия 24".

"Я очень сомневаюсь, что можно продать контрольный пакет через IPO в нынешней ситуации. Сегодня не так много желающих вложить живые деньги в банки, поэтому в этой ситуации, если не удастся продать, то лучше передать их правительству", — считает глава ВТБ.

Он отметил, что схема санации через Фонд консолидации банковского сектора эффективна, однако ЦБ не должен владеть коммерческими банками, это вызовет прямой конфликт интересов.

"ФК Открытие" и Бинбанк, которые входят в топ-12 в РФ по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.