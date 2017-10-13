Фонд моногородов примет участие в строительстве инфраструктуры в Котовске

ТАМБОВ, 13 окт — РИА Новости. Соглашение о софинансировании расходов Тамбовской области по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроектов в моногороде Котовск, подписано в пятницу с Фондом развития моногородов в Москве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Подписи под документом поставили глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и руководитель Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

В рамках соглашения Фонд окажет поддержку строительства в Котовске дороги, ведущей к заводу нетканых материалов.

"Фонд выделит почти 26 миллионов рублей на реконструкцию автомобильной дороги, еще чуть более 3 миллионов рублей выделит областной бюджет и 1 миллион — местный. Поддержка Фонда позволит построить 900 метров качественной, отвечающей всем современным стандартам дороги к предприятию, на территории которого в настоящий момент реализуются два инвестпроекта", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

По его словам, удобное местоположение и развитая инфраструктура промышленных площадок сделает Котовск еще более привлекательной инвестиционной территорией.

Губернатор поблагодарил Фонд за внимание к проблемам моногорода Тамбовской области.

"Было бы здорово, если бы Фонд развития моногородов в перспективе обратил внимание не только на объекты экономической инфраструктуры моногородов, но и на социальные вопросы монообразований", — отметил Никитин.

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