В Госдуме прокомментировали решение Украины запретить купюры с видами Крыма

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Запрет Национального банка Украины (НБУ) на операции украинских банков с новыми купюрами с изображением Крыма подогреет интерес украинцев к их приобретению, в том числе в нумизматических целях, а россияне не заметят этого запрета, считает председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В пятницу Нацбанк Украины сообщил, что запрещает финансовым учреждениям осуществлять операции с банкнотами и монетами РФ с изображением объектов, расположенных в Крыму. Также финансовым учреждениям и "Укрпочте" запрещается при осуществлении или выплате переводов принимать или выдавать наличные иностранные валюты с изображением Крыма.

Постановление НБУ вступает в силу с 17 октября 2017 года. Как отмечается, Нацбанк принял такое решение с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и руководствуясь украинскими законами.

"Россияне, очевидно, точно не заметят этого явления. Потому что у россиян нет потребности в приобретении гривен, в том числе потому что рубль имеет практически свободное хождение на Украине. Рубль востребован, миллионы украинцев приезжают в Россию, чтобы подзаработать", — сказал Аксаков РИА Новости.

По его мнению, украинцы, думаю, несмотря на всякие запреты, этими купюрами будут пользоваться. "С точки зрения спроса на наличную валюту — то подавляющая доля в спросе приходится на украинцев. Понятно, что интерес будет больше подогрет таким решением. Люди будут больше приобретать, в том числе для нумизматических целей. Никаких особых проблем в этом не вижу. Думаю, какая-то глупость, ну политика", — отметил депутат.

"Мы не делим святые места на наши и чужие. Мы считаем, что Киев — это мать городов русских. И с таким же уважением относимся к Киеву и ко всем историческим местам в Киеве, как и к крымским местам", — добавил Аксаков.