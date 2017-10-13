Гознак отверг претензии к изображению Сахалина на купюрах в 2000 рублей

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Гознак" отверг претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей: там правильно отображен пролив между материком и островом, говорится в сообщении компании.

Ранее ряд СМИ написали, что на новой купюре номиналом в 2000 рублей Сахалин стал полуостровом: якобы его соединяет с материком перешеек.

"Относительно запросов, касающихся острова Сахалин, якобы превращенного создателями дизайна в полуостров, обращаем внимание, что ширина пролива Невельского между материком и островом Сахалин составляет 7,3 км. В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около 8 сотых одного миллиметра, или 80 микрон. Тем не менее, в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана", — сообщил "Гознак".

© Фото : АО "Гознак" В дизайне банкнот наминалом 2000 рублей и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана © Фото : АО "Гознак" В дизайне банкнот наминалом 2000 рублей и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана

В компании пояснили, что в дизайне банкноты географическое изображение материка и островов России выделено белым контуром, необходимым для более четкого восприятия изображения на банкноте в целом. "Естественно, в местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются, что, впрочем, не мешает видеть, что зеленые изображения материка и остров Сахалин не соединяются друг с другом", — указали в "Гознаке".

"Гознак" предоставил в распоряжение РИА Новости изображение материка и острова Сахалин на банкноте в десятикратном увеличении.

Линейка российских банкнот 12 октября пополнилась купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, представляя в четверг новые банкноты, заявила, что они максимально защищены от подделок. Новинки уже начали поступать в обращение. Первыми их получат Москва и регионы, которые изображены на них — Дальний Восток и Крым, а с декабря банкноты в 200 и 2000 рублей разойдутся по всей стране.