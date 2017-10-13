МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Количество DDoS-атак на российские компании участилось вдвое в 2017 году, треть компаний подверглись им хотя бы один раз, сообщает "Лаборатория Касперского" со ссылкой на результаты исследования по информационной безопасности бизнеса, проведенного для нее среди 5200 IT-специалистов из 29 стран, включая Россию.

"По результатам исследования "Лаборатории Касперского", в 2017 году каждая третья российская компания (36%) хотя бы раз подверглась DDoS-атаке. В 2016 году таких было в два раза меньше — всего 17%", — говорится в сообщении.

Как показала статистика, под ударом может оказаться компания любого размера. Среди микропредприятий от DDoS-атак пострадали 37%, среди компаний среднего и малого бизнеса — 31%, среди больших корпораций — 39%. При этом последствия во многих случаях оказываются очень серьезными: каждый пятый пострадавший (21%) признался, что атака привела к значительному снижению производительности сервисов компании, а у 8% опрошенных произошел сбой транзакций и процессов.

В "Лаборатории Касперского" отмечают, что DDoS-атака может таить в себе и скрытую угрозу. Каждая третья компания (35%), столкнувшаяся с DDoS-атакой, рассказала, что такие атаки были отвлекающим маневром для других операций преступников. Почти в половине таких случаев (47%) атака "прикрывала" утечку или кражу данных. Представители 43% компаний рассказали, что атаки маскировали взлом корпоративной сети. У 41% атака дополнительно включала заражение вредоносным ПО, почти у трети атакованных (31%) произошло прямое хищение денег.