На Украине запретили операции с российскими деньгами с изображением Крыма

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Нацбанк Украины запретил финансовым учреждениям осуществлять операции с банкнотами и монетами РФ с изображением объектов, расположенных в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины запретил банкам (их филиалам, отделениям) и финансовым учреждениям Украины осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами Центрального банка Российской Федерации с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории… и всех других объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины, и/или которые содержат тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины", — говорится в сообщении.

Также финансовым учреждениям и "Укрпочте" запрещается при осуществлении или выплате переводов принимать или выдавать наличные иностранные валюты с изображением Крыма.

По данным пресс-службы, постановление вступает в силу с 17 октября 2017 года. Как отмечается, Нацбанк принял такое решение с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и руководствуясь украинскими законами.