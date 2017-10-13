Суд Дюссельдорфа полностью снял запрет на аукционы на мощности Opal

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Высший земельный суд Дюссельдорфа полностью снял запрет на проведение аукционов на мощности Opal, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы оператора газопровода — Opal Gastransport GmbH & Co. KG.

"Мы можем подтвердить, что Высший земельный суд Дюссельдорфа отменил все ограничения на проведение аукционов на мощности Opal", — сказала представитель пресс-службы.

"Opal Gastransport GmbH & Co. KG. планирует выставить на аукцион все свободные мощности на месячной и годовой основе", — также сообщила она. Аукционы планируется проводить в соответствии с календарем торгов европейской платформы PRISMA.

Из-за регуляторных ограничений Opal, принимающий газ из "Северного потока" в Германии, долгое время был загружен не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal (12,8 миллиарда кубометров) осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal (около 10,2 миллиарда кубометров).

В декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. Аналогичную жалобу PGNiG и ее немецкое подразделение PGNiG Supply & Trading подали и Высший земельный суд Дюссельдорфа. В качестве обеспечительной меры суды приняли решение приостановить октябрьское решение ЕК, а на проведение аукционов на дополнительные мощности Opal был наложен запрет.

Лишь в июле этого года суды сняли это обеспечение. Однако, как пояснили РИА Новости в пресс-службе оператора Opal, решение суда Дюссельдорфа было промежуточным, теперь же оно является окончательным.