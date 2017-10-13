"ВИМ-Авиа" не выживет без нового инвестора, заявил Дворкович

ВОРОНЕЖ, 13 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" не сможет существовать без нового инвестора, вместе с тем он пока не найден, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве транспортную отрасль.

"Пока нет", — сказал Дворкович в ответ на вопрос, определились ли уже возможные инвесторы для "ВИМ-Авиа".

При этом отвечая на вопрос, отзовут ли у авиакомпании сертификат эксплуатанта, вице-премьер отметил, что "без нового инвестора компания не сможет существовать". "А будет ли новый инвестор, я не знаю", — добавил Дворкович.