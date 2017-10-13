РВК собрала 200 заявок в проекте по поиску стартапов для двойных технологий

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Проект "Двойные технологии" стартап-акселератора Generation S "Российской венчурной компании" (РВК) собрал уже около 200 заявок в сфере технологий для военного и гражданского секторов экономики, рассказал в интервью РИА Новости советник гендиректора РВК Владислав Федотов.

Трек (проект) "Двойные технологии" собирает разработчиков решений в сфере технологий для военного и гражданского секторов экономики. Перспективные проекты смогут войти в число портфельных компаний дочерних фондов РВК и получить инвестиции со стороны партнеров трека: "Воентелекома", "Росэлектроники" и ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина". Прием заявок начался 1 сентября, он продлится до 1 ноября. Всего планируется собрать около 300 заявок. Финал трека запланирован на апрель-май 2018 года.

В Москве 16-18 октября пройдет форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума. РВК участвует в этом мероприятии.

"Сейчас уже подано около 200 заявок. Достаточно много проектов, связанных с новыми технологиями в области энергетики, с технологиями изготовления производственных материалов, и есть несколько весьма перспективных проектов в области робототехники и беспилотных аппаратов. Например, четыре проекта в рамках Международного форума "Микроэлектроника 2017", в том числе проекты в области распределенных данных, защиты и анализа информации", — рассказал Федотов.

"Отраслевой мандат достаточно широкий, и большая вариативность поданных заявок подтверждает, что межотраслевой фокус более чем востребован сейчас и находит интерес среди индустриальных партнеров", — добавил он.

Сбор заявок в рамках трека принимается по восьми инвестиционным направлениям: большие данные; новые и портативные источники энергии; новые производственные технологии; сенсорика и компоненты робототехники; технологии беспроводной связи; технологии управления свойствами биологических объектов и когнитивные технологии; искусственный интеллект; нейротехнологии и технологии виртуальной и дополненной реальности.