РВК собрала 200 заявок в проекте по поиску стартапов для двойных технологий

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Проект "Двойные технологии" стартап-акселератора Generation S "Российской венчурной компании" (РВК) собрал уже около 200 заявок в сфере технологий для военного и гражданского секторов экономики, рассказал в интервью РИА Новости советник гендиректора РВК Владислав Федотов.
В Москве 16-18 октября пройдет форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума. РВК участвует в этом мероприятии.
"Сейчас уже подано около 200 заявок. Достаточно много проектов, связанных с новыми технологиями в области энергетики, с технологиями изготовления производственных материалов, и есть несколько весьма перспективных проектов в области робототехники и беспилотных аппаратов. Например, четыре проекта в рамках Международного форума "Микроэлектроника 2017", в том числе проекты в области распределенных данных, защиты и анализа информации", — рассказал Федотов.
"Отраслевой мандат достаточно широкий, и большая вариативность поданных заявок подтверждает, что межотраслевой фокус более чем востребован сейчас и находит интерес среди индустриальных партнеров", — добавил он.
Сбор заявок в рамках трека принимается по восьми инвестиционным направлениям: большие данные; новые и портативные источники энергии; новые производственные технологии; сенсорика и компоненты робототехники; технологии беспроводной связи; технологии управления свойствами биологических объектов и когнитивные технологии; искусственный интеллект; нейротехнологии и технологии виртуальной и дополненной реальности.