ФАС рассмотрит жалобу Gett в течение одного-трех месяцев

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба получила жалобу от ООО "ГетТакси Рус", сообщили РИА Новости в ведомстве.

В ФАС отказались комментировать жалобу, но обещали рассмотреть ее в установленные законом сроки (один месяц с последующим продлением еще на два).

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что сервис онлайн-заказа такси Gett попросил ФАС изучить деятельность "Яндекс.Такси". По данным издания, Gett обвиняет "Яндекс.Такси" в слежке за пользователями. В компании считают, что "Яндекс.Такси" снижают цены на поездки для тех, у кого установлено приложение Gett.

В свою очередь, "Яндекс.Такси" отвергло эти обвинения, заявив, что компании ничего неизвестно о жалобах в ФАС. При этом представитель агрегатора такси заверил, что установленные приложения не влияют на цену поездки.

"У "Яндекс.Такси" точно такой же, как и у Gett, доступ к информации о пользователях смартфонов", — сказал он, добавив, что стоимость поездки зависит от маршрута, ситуации на дорогах и количества свободных машин в том районе, где находится клиент.

Еще в сентябре глава ФАС Игорь Артемьев рассказал о ходе консультаций с "Яндекс.Такси" и Uber по их ценовой политике.

Он заявил, что стоимость услуг агрегаторов такси варьируется для разных потребителей. Так, у "Яндекс.Такси" по одному маршруту на одинаковое время цены различаются на сто рублей в зависимости от клиента (компания объясняет это экспериментом). Официальные представили Uber заявили, что спецалгоритм оценивает платежеспособность клиентов по ряду параметров, после чего устанавливает цену.