Словения хочет продлить соглашение о поставках газа из России

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Словения хочет продлить действующее соглашение о поставках газа из РФ на пять лет, соответствующий документ может быть подписан в ходе визита в Москву словенского премьер-министра Мирослава Церара, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Словении Карл Эрьявец.

"В принципе, Словения заинтересована в продлении этого соглашения и в поставках российского газа, на этот раз оно будет подписано на пять лет", — сказал Эрьявец.

"С учетом того, что ожидается визит в Москву премьер-министра Словении, оно (подписание документа о продлении соглашения – ред.) может состояться в ходе этой поездки", — добавил он.

По словам словенского министра, точные сроки визита главы правительства обозначить сейчас сложно, но он состоится в ближайшее время — "в конце этого года или начале следующего".

Действующее соглашение предусматривает поставки 830 миллионов кубометров газа в год из России в Словению и истекает в 2018 году.