Нефть дорожает на данных о запасах в США

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на данных о сокращении запасов ресурса в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.05 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,57% — до 56,56 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,63% — до 50,92 доллара за баррель.

Как сообщило в четверг управление энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 октября, снизились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 462,2 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали уменьшение запасов на 0,43%, или на 1,991 миллиона баррелей, до 463,009 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю снизилась на 0,85%, или на 81 тысячу баррелей в сутки, до 9,48 миллиона баррелей в сутки.

При этом аналитики полагают, что инвесторы не спешат покупать нефтяные фьючерсы, пока не будут убеждены в сокращении предложения на нефтяном рынке. По данным октябрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в сентябре увеличила добычу нефти на 10 тысяч баррелей в день по сравнению с августом — до 32,65 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики отмечают, что позитивным триггером для роста цен могут стать данные по сильному сокращению за неделю количества нефтяных и газовых буровых установок в США, которые будут опубликованы в 20.00 мск в пятницу американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По итогам завершившейся 6 октября рабочей недели, число установок снизилось на четыре штуки, или на 0,4%, до 936 штук. В годовом выражении число буровых установок выросло на 412 штук, или в 1,8 раза.

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