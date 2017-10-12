Тиньков объяснил сбои в работе интернет-банка "платой за успех"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Основатель и председатель совета директоров "Тинькофф банка" Олег Тиньков объяснил сбои в работе онлайн-банка, с которыми в последнее время сталкивается банк, "платой за успех".

На прошлой неделе клиенты "Тинькофф банка" столкнулись со сложностями в работе с личным кабинетом и мобильным приложением. В колл-центре банка объяснили, что это было связано с техническими неполадками.

"Проблема в том, что бренд "Тинькофф" больше, чем он есть. То есть на слово "Тинькофф", в среднем, кликают в пять раз больше, чем на любой другой бренд. То есть это в некотором смысле плата за успех", — сказал он.

При этом Тиньков отметил, что сбои не затрагивали операции по картам, проблемы были в работе онлайн-банка и интернет-банка и они, по его словам, были очень короткие и технические.

"Тинькофф банк" входит в TCS Group Holding Plc и является первым российским банком, который полностью отказался от отделений. По данным РИА Рейтинг, банк по состоянию на 1 сентября занимал 32-е место в российской банковской системе с активами в размере 267,5 миллиарда рублей.