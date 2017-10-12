Госдума отклонила законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Госдума благодаря голосам депутатов от "Единой России" отклонила в первом чтении четыре законопроекта о переходе к прогрессивной шкале по налогу на доходы физических лиц, внесенные представителями оппозиции.

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Два законопроекта были предложены депутатами от "Справедливой России". Первый из них по доходам до 24 миллионов рублей включительно предполагает ставку в размере 13%, свыше 24 и до 100 миллионов рублей – 25%, свыше 100 и до 200 миллионов рублей – 35%, свыше 200 миллионов рублей – 50%. Второй для доходов до 5 миллионов рублей включительно сохраняет ставку НДФЛ в размере 13%. По доходам свыше 5 и до 50 миллионов рублей ставка предложена в размере 18%, свыше 50 и до 500 миллионов рублей — 23%, свыше 500 миллионов рублей — 28%.

Законопроект депутатов от КРПФ сохраняет ставку налога 13% при ежемесячном доходе граждан менее 400 тысяч рублей. При доходах от 400 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц ставка налога составит 13% для суммы менее 400 тысяч рублей и 30% для доходов свыше 400 тысяч рублей, свыше 1 миллиона рублей — 50%.

Законопроект представителей ЛДПР устанавливает нулевую ставку НДФЛ при годовом доходе до 180 тысяч рублей. При доходе свыше 180 тысяч и до 2,4 миллиона рублей ставка составит 13% с суммы, превышающей 180 тысяч рублей; свыше 2,4 и до 100 миллионов рублей — 288,6 тысяч рублей + 30% с суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей; свыше 100 миллионов рублей — 29 миллионов 568,6 тысяч рублей + 70% с суммы, превышающей 100 миллионов рублей.

Позиция единороссов

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил журналистам, что после введения плоской шкалы налога собираемость этого налога резко возросла, и началось погашение долгов по заработной плате врачам и учителям, потому что основным получателем подоходного налога являются субъекты Федерации.

"Если говорить концептуально, то есть два пути и два подхода к тому, чтобы каким-то образом изымать у богатых их сверхбогатство в пользу социальной поддержки нуждающихся людей. Путь первый – увеличение налогообложения доходов, путь второй – увеличение налогообложения расходов. Этот путь кажется нам гораздо более эффективным", — заявил единоросс. По его словам, доходы можно скрывать, вот расходы это вещь, которую скрыть практически невозможно.

"И по этому пути мы идем, встречая, к нашему удивлению, сопротивление в первую очередь левых фракций и левых партий", — подчеркнул Исаев. "Мы понимаем, что богатые люди могут скрыть доходы, но они не могут скрыть расходы, потому что вынуждены эти расходы потреблять. И нам этот путь изъятия денег у них кажется более продуктивным, более понятным и более полезным", — добавил он.

"Есть еще одно соображение, которое заставляет нас сегодня голосовать против предложенных законопроектов. Эти законопроекты поставят более 70 миллионов человек в очереди в налоговую инспекцию", — продолжил первый замглавы фракции. Он напомнил, при плоской шкале НДФЛ "вашим налоговым агентом является работодатель, который просто выплачивает за вас 13%" и не обязан знать, работаете вы где-то еще или нет. "В том случае, если вводится прогрессивная шкала подоходного налога, каждый гражданин должен будет прийти в налоговую инспекцию и заполнить декларацию, полностью перечисляющую все места его работы для того, чтобы налоговая инспекция могла пересчитать – брать с него 13%, 15% или 20%", — заметил Исаев.

Возражения оппозиции

И "самое главное" президент РФ предложил сделать 2018 год сделать годом обсуждения налоговой политики, одним из элементов которой и является подоходный налог, напомнил он. "Бессмысленно реформировать один элемент, не понимая того, как в целом мы пытаемся выстроить эту налоговую политику. Поэтому я считаю, что в 2018 году мы должны обсудить все возможности, обсудить все плюсы и минусы, в том числе прогрессивной шкалы подоходного налога. Но сейчас в том виде, как предложили наши коллеги из оппозиционных фракций, мы поддерживать данные проекты не будем, потому что понимаем — пользы людям они особо не принесут", — заявил Исаев.

Однако с такой позицией в корне не согласны представители оппозиционных фракций. Член фракции ЛДПР, первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов напомнил журналистам, что предложенный фракцией законопроект единственный предусматривает нулевую ставку НДФЛ. "Под ставку 0 и 13% подпадает 99% граждан России. Поэтому никаких толп в налоговых инспекциях не будет в принципе. У нас вопрос стоит об 1%, речь идет практически об одном миллионе человек, которые получают доходы свыше 2,5 миллионов рублей в год. Для основной массы населения налоговая нагрузка не поменяется", — добавил он.

Общая сумма, которая может поступить в бюджет от реализации предложенного ЛДПР законопроекта, составляет более 2 триллионов рублей, напомнил первый зампред бюджетного комитета. "Поэтому нашим законопроектом мы предлагаем перераспределить те сверхдоходы, которая получает узкая группа людей для того, чтобы выровнять социальную нагрузку. Ни один довод сегодня партии власти, что снизится собираемость, придут какие-то огромные очереди, все это разговоры. (Их) задача одна – защитить тот класс, который сегодня получает сверхдоходы в нашей стране", — уверен Катасонов.

"Наша задача данным законом защитить производство. Мы хотим, чтобы те люди, которые получают сверхдоходы, понимали, если они оставят эти деньги в предприятиях, направят на обновление, то здесь таких допдоходов не будет. Мы хотим этим законом поддержать бедные слои населения и хотим поддержать производство, а обложить тех, кто получает сверхдоходы", — подчеркнул представитель ЛДПР.

Схожую позицию занимает и "Справедливая Россия". "Мы считаем, что нужно более жестко мотивировать наш "бомонд" оставлять деньги в бизнесе. Не хотите платить прогрессивную шкалу налога, оставьте деньги в бизнесе, создайте новые рабочие места, поменяйте технологии, приобретите новые станки и оборудование, технику", — заявил журналистам заместитель руководителя фракции Олег Нилов. "Повысится коэффициент полезного действия, эффективность вашего производства, а это тоже выгодно. Выгодно и стране, выгодно людям, которые получат либо современные места для работы, либо новые места для работы", — добавил он.

"Плоская шкала в 13%, которая сегодня существует, к сожалению, не обеспечивает наполняемости бюджета, и бюджет каждый год, как правило, идет с дефицитом, денег не достает ни регионам, ни федеральному бюджету. Вот мы и внесли закон о прогрессивном налоге", — пояснил журналистам член фракции КПРФ, первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

"Нам все время говорят, давайте затянем пояса, отыгрываясь на самых нуждающихся, а как же наши богатые? Они затянули пояса? Давайте откроем Forbes, у нас 200 миллиардеров долларовых за последний год повысили свои доходы на 100 миллиардов долларов, общее состояние наших миллиардеров уже ровняется золотовалютному резерву – 460 миллиардов долларов. Может быть хватит? Сколько имеет накоплений страна, столько имеет 200 человек олигархов. Разве это правильно? Разве не надо у них ополовинить эти доходы в пользу государства?", — задается вопросом представитель КРПФ.