Госдума отклонила законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Госдума благодаря голосам депутатов от "Единой России" отклонила в первом чтении четыре законопроекта о переходе к прогрессивной шкале по налогу на доходы физических лиц, внесенные представителями оппозиции.
9.4%Да, наша компания регулярно повышает оплату труда сотрудников
4.1%Сама зарплата не увеличилась, но часто получаю премии и бонусы
49.3%Нет, она осталась прежней
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Законопроект депутатов от КРПФ сохраняет ставку налога 13% при ежемесячном доходе граждан менее 400 тысяч рублей. При доходах от 400 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц ставка налога составит 13% для суммы менее 400 тысяч рублей и 30% для доходов свыше 400 тысяч рублей, свыше 1 миллиона рублей — 50%.
Законопроект представителей ЛДПР устанавливает нулевую ставку НДФЛ при годовом доходе до 180 тысяч рублей. При доходе свыше 180 тысяч и до 2,4 миллиона рублей ставка составит 13% с суммы, превышающей 180 тысяч рублей; свыше 2,4 и до 100 миллионов рублей — 288,6 тысяч рублей + 30% с суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей; свыше 100 миллионов рублей — 29 миллионов 568,6 тысяч рублей + 70% с суммы, превышающей 100 миллионов рублей.
Позиция единороссов
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил журналистам, что после введения плоской шкалы налога собираемость этого налога резко возросла, и началось погашение долгов по заработной плате врачам и учителям, потому что основным получателем подоходного налога являются субъекты Федерации.
"И по этому пути мы идем, встречая, к нашему удивлению, сопротивление в первую очередь левых фракций и левых партий", — подчеркнул Исаев. "Мы понимаем, что богатые люди могут скрыть доходы, но они не могут скрыть расходы, потому что вынуждены эти расходы потреблять. И нам этот путь изъятия денег у них кажется более продуктивным, более понятным и более полезным", — добавил он.
"Есть еще одно соображение, которое заставляет нас сегодня голосовать против предложенных законопроектов. Эти законопроекты поставят более 70 миллионов человек в очереди в налоговую инспекцию", — продолжил первый замглавы фракции. Он напомнил, при плоской шкале НДФЛ "вашим налоговым агентом является работодатель, который просто выплачивает за вас 13%" и не обязан знать, работаете вы где-то еще или нет. "В том случае, если вводится прогрессивная шкала подоходного налога, каждый гражданин должен будет прийти в налоговую инспекцию и заполнить декларацию, полностью перечисляющую все места его работы для того, чтобы налоговая инспекция могла пересчитать – брать с него 13%, 15% или 20%", — заметил Исаев.
Возражения оппозиции
Однако с такой позицией в корне не согласны представители оппозиционных фракций. Член фракции ЛДПР, первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов напомнил журналистам, что предложенный фракцией законопроект единственный предусматривает нулевую ставку НДФЛ. "Под ставку 0 и 13% подпадает 99% граждан России. Поэтому никаких толп в налоговых инспекциях не будет в принципе. У нас вопрос стоит об 1%, речь идет практически об одном миллионе человек, которые получают доходы свыше 2,5 миллионов рублей в год. Для основной массы населения налоговая нагрузка не поменяется", — добавил он.
"Наша задача данным законом защитить производство. Мы хотим, чтобы те люди, которые получают сверхдоходы, понимали, если они оставят эти деньги в предприятиях, направят на обновление, то здесь таких допдоходов не будет. Мы хотим этим законом поддержать бедные слои населения и хотим поддержать производство, а обложить тех, кто получает сверхдоходы", — подчеркнул представитель ЛДПР.
Схожую позицию занимает и "Справедливая Россия". "Мы считаем, что нужно более жестко мотивировать наш "бомонд" оставлять деньги в бизнесе. Не хотите платить прогрессивную шкалу налога, оставьте деньги в бизнесе, создайте новые рабочие места, поменяйте технологии, приобретите новые станки и оборудование, технику", — заявил журналистам заместитель руководителя фракции Олег Нилов. "Повысится коэффициент полезного действия, эффективность вашего производства, а это тоже выгодно. Выгодно и стране, выгодно людям, которые получат либо современные места для работы, либо новые места для работы", — добавил он.
"Нам все время говорят, давайте затянем пояса, отыгрываясь на самых нуждающихся, а как же наши богатые? Они затянули пояса? Давайте откроем Forbes, у нас 200 миллиардеров долларовых за последний год повысили свои доходы на 100 миллиардов долларов, общее состояние наших миллиардеров уже ровняется золотовалютному резерву – 460 миллиардов долларов. Может быть хватит? Сколько имеет накоплений страна, столько имеет 200 человек олигархов. Разве это правильно? Разве не надо у них ополовинить эти доходы в пользу государства?", — задается вопросом представитель КРПФ.