Албания, Норвегия, Украина и Черногория продлили санкции ЕС против России

БРЮССЕЛЬ, 12 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций в отношении России до 15 марта 2018 года, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия и Украина присоединились к решению Совета (ЕС – ред.)", — говорится в заявлении.

Совет ЕС в сентябре продлил до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. Эти ограничительные меры представляют собой заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.

В санкционном списке значатся 149 человек и 38 юридических лиц.