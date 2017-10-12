Глава Гознака рассказал о степени защиты пластиковых купюр от подделок

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пластиковые купюры проигрывают бумажным по уровню защищенности, сообщил глава Гознака Аркадий Трачук на пресс-конференции.

Ранее в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ в ближайшее время не планирует выпускать пластиковые банкноты, кроме сторублевой купюры к чемпионату мира по футболу, хотя и обсуждает с Гознаком вопрос целесообразности таких выпусков. По ее словам, минусами здесь являются высокая себестоимость изготовления банкнот и необходимость перенастройки принимающей купюры сети.

"Что касается пластиковых банкнот, нам важно помнить, что уровень защищённости ниже, чем банкнот бумажных", — отметил Трачук. "Если вы проанализируете структуру денежного обращения в тех странах, где используют пластиковые банкноты, очень часто банкноты высоких номиналов — бумажные, а банкноты низких номиналов для увеличения долговечности — пластиковые", — добавил он.

Новые банкноты, номиналом 200 и 2000 рублей, начали с сегодняшнего дня поступать в обращение, также заявила ранее в четверг глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Первыми новые купюры получат регионы, которые на них изображены, — Дальний Восток, Крым, а также Москва, а в декабре начнется их массовый ввод в обращение.

"Мы пошли по такому пути — попробовали довести сегодняшние банкноты в 200 рублей до условий, близких по срокам обращения, с нашей точки зрения, к пластиковым банкнотам", — сообщил глава Гознака. Тогда, по его словам, после тестирования новых купюр на практике можно будет получить по низкой себестоимостью банкноты, которые сопоставимы по сроку обращения с пластиковыми банкнотами.

"Это будет важным итогом, который можно получить по результатам уже натурного эксперимента, который будет происходить сегодня в реальном денежном обращении", — заключил Трачук.