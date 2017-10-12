Глава Гознака рассказал о степени защиты пластиковых купюр от подделок

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пластиковые купюры проигрывают бумажным по уровню защищенности, сообщил глава Гознака Аркадий Трачук на пресс-конференции.
Ранее в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ в ближайшее время не планирует выпускать пластиковые банкноты, кроме сторублевой купюры к чемпионату мира по футболу, хотя и обсуждает с Гознаком вопрос целесообразности таких выпусков. По ее словам, минусами здесь являются высокая себестоимость изготовления банкнот и необходимость перенастройки принимающей купюры сети.
"Что касается пластиковых банкнот, нам важно помнить, что уровень защищённости ниже, чем банкнот бумажных", — отметил Трачук. "Если вы проанализируете структуру денежного обращения в тех странах, где используют пластиковые банкноты, очень часто банкноты высоких номиналов — бумажные, а банкноты низких номиналов для увеличения долговечности — пластиковые", — добавил он.
Новые банкноты, номиналом 200 и 2000 рублей, начали с сегодняшнего дня поступать в обращение, также заявила ранее в четверг глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Первыми новые купюры получат регионы, которые на них изображены, — Дальний Восток, Крым, а также Москва, а в декабре начнется их массовый ввод в обращение.
"Это будет важным итогом, который можно получить по результатам уже натурного эксперимента, который будет происходить сегодня в реальном денежном обращении", — заключил Трачук.