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Экономика

Новые деньги. В России поступили в обращение купюры 200 и 2000 рублей

13:0512.10.2017
(обновлено: 13:07 12.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в МосквеПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В обращение начали поступать новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Первыми их получат Москва, а также регионы, которые изображены на купюрах – Крым и Дальний Восток. На двухсотрублевой банкноте представлен памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический, а на двухтысячной — мост на остров Русский и космодром "Восточный".

Презентация новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКонкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. Победители конкурса - символы Севастополя и Дальнего Востока - определились всероссийским голосованием.Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. Победители конкурса - символы Севастополя и Дальнего Востока - определились всероссийским голосованием.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ четверг, 12 октября, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Москве презентацию новых банкнот.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В четверг, 12 октября, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Москве презентацию новых банкнот.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВвод новых купюр в стране будет проходит поэтапно. Первыми их получат регионы, которые изображены на банкнотах - Дальний Восток и Крым, а также Москва.Образец банкноты номиналом 2000 рублей на презентация новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ввод новых купюр в стране будет проходит поэтапно. Первыми их получат регионы, которые изображены на банкнотах - Дальний Восток и Крым, а также Москва.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМассовый ввод в обращение новых купюр во всей России начнется в декабре.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор АО Гознак Аркадий Трачук на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Массовый ввод в обращение новых купюр во всей России начнется в декабре.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДля снижения риска появления поддельных банкнот, Центробанк до ввода новых купюр в обращение тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах.Образец банкноты номиналом 200 рублей на презентации новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Для снижения риска появления поддельных банкнот, Центробанк до ввода новых купюр в обращение тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа данном этапе ведется работа по подготовке всех банкоматов и платежных терминалов к работе с живыми банкнотами, что, по словам главы ЦБ, не займет много времени.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На данном этапе ведется работа по подготовке всех банкоматов и платежных терминалов к работе с живыми банкнотами, что, по словам главы ЦБ, не займет много времени.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПо словам главы ЦБ, введение в оборот новых банкнот никак не отразится на инфляции в России.Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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По словам главы ЦБ, введение в оборот новых банкнот никак не отразится на инфляции в России.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ то же время, появление в обращении новых банкнот приведет к тому, что будет сокращаться использование купюр других номиналов.Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В то же время, появление в обращении новых банкнот приведет к тому, что будет сокращаться использование купюр других номиналов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВпервые о выпуске купюр достоинством 200 и 2000 рублей ЦБ РФ объявил в апреле 2016 года. Дизайн новых банкнот был утвержден в феврале 2017 года. годаЖурналисты на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Впервые о выпуске купюр достоинством 200 и 2000 рублей ЦБ РФ объявил в апреле 2016 года. Дизайн новых банкнот был утвержден в феврале 2017 года. года
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Массовый ввод купюр в обращение должен начаться в декабре, когда банки и предприятия завершат всю необходимую подготовку. Банкоматы и принимающие устройства с сегодняшнего дня начнут тестировать настоящие деньги: до этого использовались только образцы.

Набиуллина пояснила, что новые банкноты будут вводить поэтапно – это стандартная международная практика для противодействия фальшивомонетчикам.

Новые купюры и инфляция

На инфляцию, которая в России ниже 4%, введение в оборот новых банкнот не повлияет, подчеркнула глава ЦБ. При этом она допустила, что может сократиться число купюр в 100 и 1000 рублей.

"Это будет зависеть от того, как будут востребованы эти купюры людьми. Мы специально сами не принимаем решение сократить выпуск в оборот тот или иной номинал, мы смотрим, как люди пользуются этим", — пояснила Набиуллина.

Она подчеркнула, что сам по себе номинал "никакую инфляцию разогнать не в состоянии".

Прочней и долговечней

В начале 2017 года глава Гознака Аркадий Трачук рассказал, что новые купюры будут находиться в обороте гораздо дольше из-за повышенной прочности: при их изготовлении будет использована технология долговечных бумаг, подразумевающая специальную обработку.

Образец банкноты в 200 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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При выпуске купюр в 200 и 2000 рублей используют технологии для незрячих

С июня по октябрь 2016 года в России проходил конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей. В нем участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.

Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого и определились два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока.

От Крыма до Амура
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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