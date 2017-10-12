Новые деньги. В России поступили в обращение купюры 200 и 2000 рублей

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В обращение начали поступать новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Первыми их получат Москва, а также регионы, которые изображены на купюрах – Крым и Дальний Восток. На двухсотрублевой банкноте представлен памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический, а на двухтысячной — мост на остров Русский и космодром "Восточный".
Массовый ввод купюр в обращение должен начаться в декабре, когда банки и предприятия завершат всю необходимую подготовку. Банкоматы и принимающие устройства с сегодняшнего дня начнут тестировать настоящие деньги: до этого использовались только образцы.
Набиуллина пояснила, что новые банкноты будут вводить поэтапно – это стандартная международная практика для противодействия фальшивомонетчикам.
Новые купюры и инфляция
На инфляцию, которая в России ниже 4%, введение в оборот новых банкнот не повлияет, подчеркнула глава ЦБ. При этом она допустила, что может сократиться число купюр в 100 и 1000 рублей.
"Это будет зависеть от того, как будут востребованы эти купюры людьми. Мы специально сами не принимаем решение сократить выпуск в оборот тот или иной номинал, мы смотрим, как люди пользуются этим", — пояснила Набиуллина.
Она подчеркнула, что сам по себе номинал "никакую инфляцию разогнать не в состоянии".
Прочней и долговечней
В начале 2017 года глава Гознака Аркадий Трачук рассказал, что новые купюры будут находиться в обороте гораздо дольше из-за повышенной прочности: при их изготовлении будет использована технология долговечных бумаг, подразумевающая специальную обработку.
С июня по октябрь 2016 года в России проходил конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей. В нем участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.
Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого и определились два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока.