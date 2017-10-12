Лучшую продукцию с брендом "Сделано в России" представят на FIHAV-2017

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Карина Ивашко. Российские производители, работающие в области тяжелого машиностроения, авиационной, железнодорожной, автомобильной, энергетической и других отраслях, представят свою продукцию и возможности на 35-й международной выставке-ярмарке FIHAV 2017, которая пройдет 30 октября — 3 ноября в Гаване.
Перспективы развития российско-кубинских отношений и механизмы содействия отечественным производителям в выходе на кубинский рынок обсудили в среду в ЦВК "Экспоцентр" в преддверии выставки-ярмарки FIHAV, которая является многоотраслевой площадкой для продвижения товаров и услуг на рынки Кубы и других стран Латинской Америки.
По его словам, в экономике страны практически нет областей, где Куба и Россия не поддерживали и не развивали бы отношения. Более 450 двусторонних проектов реализуется в самых разных отраслях промышленности и иных сферах.
Организаторы российской экспозиции на выставке в Гаване, а это Минпромторг РФ и "Экспоцентр", который является ее оператором, в свою очередь, надеются, что участие в FIHAV позволит отечественным производителям продемонстрировать свои экспортные возможности и найти новых заказчиков.
"Наша экспозиция будет сфокусирована на компаниях, выпускающих продукцию тяжелого машиностроения, — будет представлено по меньшей мере четыре ведущих производителя. Упор будет сделан и на медицину. Будут компании, которые производят оборудование для телекоммуникационной сферы. Участие в выставке примут также производители и поставщики шин", — рассказала РИА Новости начальник отдела российских выставок за рубежом ЗАО "Экспоцентр" Ирина Лященко.
Российская сторона готовит также деловую программу. "В рамках российской экспозиции в Гаване мы готовим обширную деловую программу, во время которой будут обсуждаться инвестиционные проекты, вопросы потенциала кубинского рынка для российских компаний, взаимодействия банковских систем двух стран, будут организованы круглые столы по различным темам экономического взаимодействия с Республикой Куба", — сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.
Откроется выставка в Гаване Днем России. По словам Эмилио Лосады Гарсии, традиционно в первый день FIHAV с российской экспозицией знакомятся официальные власти страны, а также все министры промышленности региона. Завершится День России на крупнейшей в Латинской Америке выставке-ярмарке приемом в российском посольстве.