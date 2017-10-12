РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Лучшую продукцию с брендом "Сделано в России" представят на FIHAV-2017

12:1612.10.2017
0220
© Фото : пресс-служба АО "Экспоцентр"Лучшую продукцию с брендом Сделано в России представят на FIHAV-2017Лучшую продукцию с брендом Сделано в России представят на FIHAV-2017
© Фото : пресс-служба АО "Экспоцентр"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Карина Ивашко. Российские производители, работающие в области тяжелого машиностроения, авиационной, железнодорожной, автомобильной, энергетической и других отраслях, представят свою продукцию и возможности на 35-й международной выставке-ярмарке FIHAV 2017, которая пройдет 30 октября — 3 ноября в Гаване.

Перспективы развития российско-кубинских отношений и механизмы содействия отечественным производителям в выходе на кубинский рынок обсудили в среду в ЦВК "Экспоцентр" в преддверии выставки-ярмарки FIHAV, которая является многоотраслевой площадкой для продвижения товаров и услуг на рынки Кубы и других стран Латинской Америки.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Виктор Евтухов: продукция ЛПК из России может претендовать на рынок АТР
"FIHAV — самая важная международная выставка на Кубе, она проводится с 1982 года. На выставке представлены сырье, продукты питания, медицинские и потребительские товары, продукция машиностроения, энергетики, а также новейшие технологии. Количество участников растет из года в года: если в 1987 году в выставке участвовало 20 стран, то в прошлом году — уже 75. Россия является одной из основных стран-участниц FIHAV. Ее экспозиция традиционно представлена в отдельном павильоне, и отдельный стенд есть у Республики Татарстан. В настоящее время экономические отношения между нашими странами развиваются очень интенсивно", — сообщил посол Республики Куба в России Эмилио Лосада Гарсия.

По его словам, в экономике страны практически нет областей, где Куба и Россия не поддерживали и не развивали бы отношения. Более 450 двусторонних проектов реализуется в самых разных отраслях промышленности и иных сферах.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
ВШЭ: промышленность России преодолела рецессионный этап развития
"Это поставки автомобильной, авиационной и железнодорожной техники, продукции тяжелого машиностроения. В частности, на Кубе широко представлена продукция холдингов КАМАЗ, "Синара", АвтоВАЗ, ГАЗ. Особо можно отметить строительство четырех энергоблоков и иное сотрудничество в энергетической сфере, а также в текстильной и сельскохозяйственной промышленности. В здравоохранении, в области культуры — во всех направлениях отношения развиваются на самом высоком уровне. Надеемся, что участие России в предстоящей выставке расширит это взаимодействие, и что россияне смогут определить новые, перспективные для себя сферы", — сказал Эмилио Лосада Гарсия РИА Новости.

Организаторы российской экспозиции на выставке в Гаване, а это Минпромторг РФ и "Экспоцентр", который является ее оператором, в свою очередь, надеются, что участие в FIHAV позволит отечественным производителям продемонстрировать свои экспортные возможности и найти новых заказчиков.

"Наша экспозиция будет сфокусирована на компаниях, выпускающих продукцию тяжелого машиностроения, — будет представлено по меньшей мере четыре ведущих производителя. Упор будет сделан и на медицину. Будут компании, которые производят оборудование для телекоммуникационной сферы. Участие в выставке примут также производители и поставщики шин", — рассказала РИА Новости начальник отдела российских выставок за рубежом ЗАО "Экспоцентр" Ирина Лященко.

Российская сторона готовит также деловую программу. "В рамках российской экспозиции в Гаване мы готовим обширную деловую программу, во время которой будут обсуждаться инвестиционные проекты, вопросы потенциала кубинского рынка для российских компаний, взаимодействия банковских систем двух стран, будут организованы круглые столы по различным темам экономического взаимодействия с Республикой Куба", — сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.

Откроется выставка в Гаване Днем России. По словам Эмилио Лосады Гарсии, традиционно в первый день FIHAV с российской экспозицией знакомятся официальные власти страны, а также все министры промышленности региона. Завершится День России на крупнейшей в Латинской Америке выставке-ярмарке приемом в российском посольстве.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена