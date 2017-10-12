Лучшую продукцию с брендом "Сделано в России" представят на FIHAV-2017

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Карина Ивашко. Российские производители, работающие в области тяжелого машиностроения, авиационной, железнодорожной, автомобильной, энергетической и других отраслях, представят свою продукцию и возможности на 35-й международной выставке-ярмарке FIHAV 2017, которая пройдет 30 октября — 3 ноября в Гаване.

Перспективы развития российско-кубинских отношений и механизмы содействия отечественным производителям в выходе на кубинский рынок обсудили в среду в ЦВК "Экспоцентр" в преддверии выставки-ярмарки FIHAV, которая является многоотраслевой площадкой для продвижения товаров и услуг на рынки Кубы и других стран Латинской Америки.

"FIHAV — самая важная международная выставка на Кубе, она проводится с 1982 года. На выставке представлены сырье, продукты питания, медицинские и потребительские товары, продукция машиностроения, энергетики, а также новейшие технологии. Количество участников растет из года в года: если в 1987 году в выставке участвовало 20 стран, то в прошлом году — уже 75. Россия является одной из основных стран-участниц FIHAV. Ее экспозиция традиционно представлена в отдельном павильоне, и отдельный стенд есть у Республики Татарстан. В настоящее время экономические отношения между нашими странами развиваются очень интенсивно", — сообщил посол Республики Куба в России Эмилио Лосада Гарсия.

По его словам, в экономике страны практически нет областей, где Куба и Россия не поддерживали и не развивали бы отношения. Более 450 двусторонних проектов реализуется в самых разных отраслях промышленности и иных сферах.

"Это поставки автомобильной, авиационной и железнодорожной техники, продукции тяжелого машиностроения. В частности, на Кубе широко представлена продукция холдингов КАМАЗ, "Синара", АвтоВАЗ, ГАЗ. Особо можно отметить строительство четырех энергоблоков и иное сотрудничество в энергетической сфере, а также в текстильной и сельскохозяйственной промышленности. В здравоохранении, в области культуры — во всех направлениях отношения развиваются на самом высоком уровне. Надеемся, что участие России в предстоящей выставке расширит это взаимодействие, и что россияне смогут определить новые, перспективные для себя сферы", — сказал Эмилио Лосада Гарсия РИА Новости.

Организаторы российской экспозиции на выставке в Гаване, а это Минпромторг РФ и "Экспоцентр", который является ее оператором, в свою очередь, надеются, что участие в FIHAV позволит отечественным производителям продемонстрировать свои экспортные возможности и найти новых заказчиков.

"Наша экспозиция будет сфокусирована на компаниях, выпускающих продукцию тяжелого машиностроения, — будет представлено по меньшей мере четыре ведущих производителя. Упор будет сделан и на медицину. Будут компании, которые производят оборудование для телекоммуникационной сферы. Участие в выставке примут также производители и поставщики шин", — рассказала РИА Новости начальник отдела российских выставок за рубежом ЗАО "Экспоцентр" Ирина Лященко.

Российская сторона готовит также деловую программу. "В рамках российской экспозиции в Гаване мы готовим обширную деловую программу, во время которой будут обсуждаться инвестиционные проекты, вопросы потенциала кубинского рынка для российских компаний, взаимодействия банковских систем двух стран, будут организованы круглые столы по различным темам экономического взаимодействия с Республикой Куба", — сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.

Откроется выставка в Гаване Днем России. По словам Эмилио Лосады Гарсии, традиционно в первый день FIHAV с российской экспозицией знакомятся официальные власти страны, а также все министры промышленности региона. Завершится День России на крупнейшей в Латинской Америке выставке-ярмарке приемом в российском посольстве.