Россия усилит контроль за поставками из Армении, Азербайджана и Белоруссии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россельхознадзор усиливает контроль за ввозом плодоовощной продукции, в частности, томатов из Армении, Азербайджана и Белоруссии в связи с участившимися попытками поставок запрещенной продукции, сообщает ведомство.
"В целях исключения возможности ввоза запрещенной продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации, Россельхознадзор проинформировал уполномоченные органы перечисленных стран о необходимости указания на тарных этикетках (маркировке), содержащихся на каждой упаковочной единице с томатами, информации о наименовании производителя с точным адресом. Партии томатов, ввозимые на территорию Российской Федерации и не содержащие такой информации, будут задерживаться до выяснения места производства", — говорится в сообщении.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты, однако запрет на импорт турецких томатов действует до сих пор.